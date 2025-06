Verdediger kondigt vertrek aan bij Ajax: 'Ik ga deze zomer vertrekken'

Precious Ugwu staat voor een vertrek bij Ajax. De pas 18-jarige verdediger geeft in een interview met Meridian Sport aan dat hij de club waarschijnlijk deze zomer zal verlaten, ondanks een sterk seizoen bij Jong Ajax. Een officieel debuut voor het eerste elftal bleef uit, tot zijn eigen teleurstelling.

“Ik heb dit seizoen veel gespeeld voor Jong Ajax, terwijl ik eigenlijk nog mocht uitkomen voor Ajax Onder 19. Het voelt geweldig om voor deze club te spelen, het is een van de beste,” aldus Ugwu. “Ik ontwikkel me hier heel goed en ben dankbaar dat ik afgelopen zomer mee mocht op trainingskamp met het eerste. Ik speelde zelfs tegen Olympiakos. Het is alleen jammer dat ik mijn officiële debuut nog niet heb gemaakt.”

Ugwu, geboren in het Duitse Filderstadt, maakte afgelopen seizoen zijn opwachting in 27 wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij scoorde daarin één keer. In november zat hij voor het eerst op de bank bij het eerste elftal, maar bleef toen onbenut.

Zijn contract in Amsterdam loopt nog door tot medio 2026, maar de kans dat hij die periode uitdient lijkt klein. “Ik zal deze zomer waarschijnlijk vertrekken”, gaf de Oranje-jeugdinternational toe. Volgens Ajax Showtime is er zowel binnen Nederland als vanuit het buitenland serieuze belangstelling voor de centrale verdediger.

Ugwu, die naast Nederland ook nog voor Duitsland, Bosnië en Herzegovina en Nigeria uit zou mogen komen, is ambitieus. In eerdere interviews sprak hij al zijn droom uit om 'de Champions League en het WK te winnen' en 'de beste verdediger ter wereld' te worden.