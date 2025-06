'Waarom is René van der Gijp niet gecanceld nadat hij over mijn borsten begon?'

Zangeres Pleun Bierbooms, winnares van The Voice of Holland in 2017, heeft op Instagram uitgehaald naar René van der Gijp vanwege een seksistisch fragment uit datzelfde jaar. De oud-voetballer en analist sprak in een voetbalpraatprogramma op denigrerende toon over het uiterlijk van de toen pas achttienjarige Bierbooms. Ze noemt het incident nu, jaren later, “heel erg vervelend” en vraagt zich af waarom Van der Gijp nog een podium krijgt op televisie.

“Het fragment waar ik het over wil hebben, is van een paar dagen voor de finale van The Voice”, begint Bierbooms haar verhaal. “Wij waren toen te gast bij Carlo’s TV Café en René van der Gijp was daar ook. Ik voel me nu oud genoeg om erop te reageren.”

Tijdens de uitzending werd haar gevraagd of ze een kus van Van der Gijp had gekregen. Haar antwoord was toen nog onschuldig: “Ja, heel leuk.”

De dag erna liet Van der Gijp zich in zijn voetbaltalkshow die toen nog liep op minder gepaste wijze over haar uit: “Die Pleun is 19 jaar, die heeft dubbel Z! Die kan niet over haar eigen tieten heen kijken. Die dingen hingen hier zo! Ik kon nog niet eens bij de chips!”

Bierbooms stelt nu dat zij in werkelijkheid net 18 was en dat zij helemaal geen contact met Van der Gijp had gehad. “Ik heb daar geen woord met hem gewisseld. Ik heb René van der Gijp nog nooit in mijn hele leven gesproken. Alleen daar aan die tafel, toen de camera's draaiden.” Dat Van der Gijp haar vervolgens een dag later zonder aanleiding op zo’n manier besprak, noemt ze “echt heel lame”.

De uitspraken hebben haar lang achtervolgd. “Ik vond het echt heel erg vervelend en ik ben eigenlijk mijn hele leven ontzettend onzeker geweest over mijn lichaam,” zegt ze. “Dat je dan meedoet aan een zangtalentenjacht, en voor een van de eerste keren aan tafel zit bij een programma, en dat een volwassen man dan op deze manier over je borsten praat… dat is gewoon best wel sad.”

Voor het eerst deelt ze publiekelijk dat ze uiteindelijk een borstverkleining heeft ondergaan. “Ik ben nu vijftien kilo lichter en een borstverkleining verder. Ik heb dat nooit eerder ergens gedeeld, maar ja, ik zat er echt heel erg mee. Ik ben nu heel erg happy en blij met de keuzes die ik heb gemaakt.”

Tot slot spreekt Bierbooms zich fel uit over het bredere plaatje: “Ik hoop gewoon zó erg dat dit soort mensen gecanceld worden. Waarom zijn ze nog op tv? Ik snap het niet.”

Ze sluit haar statement af met een boodschap aan andere vrouwen: “Je bent goed zoals je bent. Laat niemand zeggen dat je te veel bent, te weinig, te dik, te dun, te whatever. Zolang jij je maar goed voelt in je eigen lichaam. Zorg goed voor jezelf. En de meeste mannen zijn gewoon sukkels.”