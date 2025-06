NEC heeft torenhoge ambities en bevestigt aankoop van 6 miljoen euro

NEC is er na jarenlange pogingen eindelijk in geslaagd om het Goffertstadion over te nemen van de gemeente Nijmegen. De Eredivisionist heeft de financiering rond en neemt zowel het stadion als de onderliggende grond over voor een totaalbedrag van bijna zes miljoen euro.

Het stadion zelf kost de Nijmegenaren 4,5 miljoen euro, terwijl de resterende 1,5 miljoen nodig is voor de aankoop van de grond. De deal komt voort uit een eerder akkoord tussen club en gemeente eind 2024, waarin werd afgesproken dat de financiering in juni rond moest zijn. Die deadline is gehaald, waardoor het verkoopproces nu kan worden afgerond.

“We gaan het stadion deze maand kopen van de gemeente,” laat Ron van Oijen, voorzitter van de raad van commissarissen van NEC, weten via de clubkanalen. Hij steekt daarbij de loftrompet over algemeen directeur Wilco van Schaik, die volgens hem jarenlang heeft geploeterd om dit voor elkaar te krijgen.

Bij het realiseren van de overname krijgt NEC hulp van enkele welgestelde supporters. Onder hen Marcel Boekhoorn, miljardair en trouwe fan van de club, die financieel bijspringt maar niet het volledige bedrag ophoest. “Dit zijn mensen die NEC een warm hart toedragen en het mogelijk maken dat we stadion én grond kunnen overnemen,” aldus Van Oijen.

Hoewel NEC het stadion nu in eigen beheer krijgt, blijft de gewenste verbouwing nog toekomstmuziek. De club wil de capaciteit op termijn uitbreiden naar circa 18.000 zitplaatsen, het aantal skyboxen verhogen, de businesslounge vergroten en meer ruimte creëren voor congressen en evenementen.

Toch is er nog geen concrete planning voor de werkzaamheden. “De verbouwing is een dossier dat nog veel langer zal lopen dan de koop”, waarschuwt Van Oijen. “Er zijn prachtige ontwerpen waar je warm van wordt, maar dat ligt nog niet binnen handbereik. De financiering daarvoor moet nog geregeld worden.”