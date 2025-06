Rutger Castricum vertelt meer over situatie van Hélène Hendriks: 'Ik was vandaag bij haar en...'

De gezondheidssituatie van Hélène Hendriks blijft onderwerp van gesprek. Vrijdagavond gaf Rutger Castricum in De Oranjezomer een korte, maar hoopvolle update over de presentatrice, die al weken herstellende is van een zware rugoperatie. “Ik was vandaag even bij Hélène”, begon Castricum, die tegenover invaller Johnny de Mol liet weten dat het herstel langzaam maar zeker vordert.

“Nou, gaat wel goed. Kleine stapjes vooruit gelukkig,” aldus Castricum. “Nou ja, en kijk, jij zit hier en verzacht de pijn natuurlijk bijzonder, maar ja, het liefdesverdriet is er nog steeds natuurlijk.”

De Mol reageerde met warme woorden: “Ja, het is niet dat er niks gebeurt in de wereld. Ze had hier maar wat lief willen zitten natuurlijk. Nou, fijn dat het wat beter met haar gaat.”

Vorige week meldde Talpa dat haar herstel ‘moeizamer verloopt dan gehoopt’ na een operatie aan een hardnekkige zenuw in haar rug. Johan Derksen liet in zijn podcast Groeten uit Grolloo weten dat Hendriks ‘heel matig ter been’ is en ‘veel napijn’ heeft. De terugkeer van Hendriks bij De Oranjezomer stond oorspronkelijk gepland voor 20 juni, maar dat bleek te optimistisch.

Johnny de Mol blijft daarom voorlopig het gezicht van De Oranjezomer, tot begin juli. Daarna neemt Thomas van Groningen het stokje over, zolang Hendriks herstellende is. Ondanks de kritiek op De Mol in zijn nieuwe rol lijken de kijkcijfers de afgelopen week weer op te krabbelen.

De Oranjezomer blijft nog tot 18 juli te zien vanaf de Beekse Bergen, waarna het programma verhuist naar Hilversum voor de laatste weken. Of Hendriks tegen die tijd weer kan aanschuiven, is vooralsnog onduidelijk.