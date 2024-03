Driessen: ‘Hij is de beste speler van Oranje, Frenkie levert veel te weinig’

Valentijn Driessen vindt Memphis Depay op dit moment de beste speler van Oranje, zo heeft hij woensdag verteld bij Vandaag Inside. De chef voetbal van De Telegraaf vindt de aanvaller onder meer beter dan Frenkie de Jong.

Driessen denkt dat Oranje op 6 juli weer in huis is. Op die dag wordt de kwartfinale gespeeld. "Daar mogen we heel blij mee zijn", zo vertelt hij. "Ik heb 180 minuten naar het Nederlands elftal gekeken en misschien drie goede aanvallen gezien."

Vervolgens gaat het over Depay. "Dat is veruit de beste speler van het Nederlands elftal", aldus Driessen. "Zelfs als hij niet honderd procent fit is. Frenkie levert veel te weinig, vind ik. Die moet meer leveren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Johan Derksen is het daarmee eens. "Frenkie geeft alleen breedtepasses en heeft acties over de breedte. Hij komt nooit in het strafschopgebied van de tegenstander en scoort nooit. Dat is echt een tekortkoming."

"Hij is nu op een leeftijd dat hij acties moet maken in de zestien van de tegenstander, maar daar zie je hem nooit", vervolgt de Snor.

Driessen plaatst vooral vraagtekens bij het systeem van Oranje. "De ene keer is het 4-3-3 met aan de rechterkant iemand die rechtsbuiten moet spelen (Frimpong, red.). Die jongen begreep het helemaal niet. Die begreep echt niet wat hij moest doen."

Driessen heeft in zijn favoriete EK-opstelling onder meer een basisplek ingeruimd voor de nu nog geblesseerde Justin Bijlow en Jurriën Timber. Ook Georginio Wijnaldum kan rekenen op een basisplaats.

De opstelling van Valentijn: Bijlow; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Hartman; De Jong, Reijnders, Wijnaldum; Bergwijn, Memphis.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties