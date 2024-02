‘Drie Engelse grootmachten laten oog vallen op Ajax-doelman Diant Ramaj’

Diant Ramaj kan komende zomer wellicht een fraaie transfer maken. De doelman van Ajax staat volgens Sport Bild-journalist Christian Falk in de belangstelling van drie Engelse topclubs: Manchester United, Arsenal en Chelsea. Hoe de Amsterdammers tegenover een mogelijke transfer van de keeper staan is onbekend.

Falk meldt zich woensdagmiddag op X met het nieuws over de 22-jarige Ramaj. De interesse komt echter niet volledig uit de lucht vallen. In een eerder stadium werd de sluitpost door Engelse media ook al aan Arsenal gelinkt.

De journalist noemt niet hoe concreet de interesse van de drie clubs is. Daarnaast is het ook maar de vraag of Ajax op korte termijn bereid is mee te werken aan een vertrek van Ramaj, daar hij bezig is aan een sterk seizoen.

De Duits jeugdinternational staat sinds de zomer van 2023 onder contract in de Johan Cruijff ArenA. Ajax nam hem voor een bedrag van vijf miljoen euro over van Eintracht Frankfurt.

Op dat moment had Ramaj pas twee officiële wedstrijden voor de Duitse subtopper gespeeld. Desondanks pakte de transfer alleraardigst uit, gezien het feit dat Ramaj inmiddels de eerste keus is onder de lat bij Ajax.

Aan het begin van het seizoen, in de tijd dat de inmiddels ontslagen Maurice Steijn nog aan het roer stond, genoot Jay Gorter de voorkeur tussen de palen. Eind oktober kreeg Ramaj voor het eerst een basisplek in de hoofdmacht van de Amsterdammers en deze raakte hij niet meer kwijt.

De in Stuttgart geboren doelman heeft bij Ajax een contract tot medio 2028. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Ramaj een transferwaarde van vijf miljoen euro.

