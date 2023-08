‘Dreun voor PSV: beoogde opvolger Ibrahim Sangaré tekent in de Serie A’

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 23:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:32

PSV lijkt definitief naast Aster Vranckx te grijpen. Journalisten Sacha Tavolieri en Gianluca Di Marzio melden vrijdagavond namelijk dat de middenvelder van VfL Wolfsburg op het punt staat om bij Fiorentina te tekenen. De Serie A-club betaalt zeven miljoen euro voor Vranckx, die voor vier seizoenen gaat tekenen. Vranckx wilde zelf graag naar PSV, dat geen akkoord wist te bereiken met Wolfsburg. Hierop besloot de twintigjarige middenvelder voor Fiorentina te kiezen.

Voor Vranckx is de Serie A geen onbekend terrein, want vorig seizoen kwam hij op huurbasis tot tien optredens in het shirt van AC Milan. Bij terugkomst in Wolfsburg bleek al snel dat een vaste plaats op het middenveld een moeilijke kwestie zou gaan worden. PSV hield de situatie nauwlettend in de gaten en was volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano al ver in de onderhandelingen met de Duitse club. Er werd gerept over een transfersom van 12 miljoen euro voor de beoogde opvolger van Ibrahim Sangaré, die PSV in de slotfase van de zomerse transfermarkt nog steeds kan verlaten.

PSV trok onlangs Jerdy Schouten al aan voor het middenveld, al deed dat niets af aan de interesse in Vranckx. Voorwaarde was wel dat er eerst afscheid zou worden genomen van Sangaré. Het is onduidelijk of de Eindhovenaren overschakelen naar een andere optie, nu Vranckx voor een tweede avontuur in de Serie A gaat. Wolfsburg haakte vorige week al in op het vertrek van de Belgische middenvelder door de Kroaat Lovro Majer aan de selectie toe te voegen.

Vranckx bracht begin augustus nog een bezoek aan De Herdgang. De controleur sprak toen met Peter Bosz en technisch directeur Earnest Stewart, die hun plannen met PSV uit de doeken deden. Vranckx, tijdens het jeugd-EK aanvoerder van Jong België, staat sinds juli 2021 onder contract in Wolfsburg. Destijds werd hij voor 8 miljoen euro overgenomen van KV Mechelen. In het afgelopen seizoen speelde Vranckx dus op huurbasis voor AC Milan, maar namens i Rossoneri wist hij nooit te imponeren. De Italianen besloten zodoende om de optie tot koop in het huurcontract te laten varen. Zijn contract in Wolfsburg loopt nog twee jaar door.