Dortmund stelt teleur en geeft Bayern de kans om aan kop te gaan in Bundesliga

Vrijdag, 28 april 2023 om 22:30 • Wessel Antes • Laatste update: 22:33

Borussia Dortmund is vrijdagavond niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel met VfL Bochum. Die Borussen keken in het Vonovia Ruhrstadion al snel tegen een achterstand aan door een doelpunt van Anthony Losilla, maar kwamen in de zevende minuut alweer langszij dankzij Karim Adeyemi. Vervolgens slaagde Dortmund er niet in om een zege over de streep te trekken, waardoor Bayern München door een overwinning tegen Hertha BSC zondag weer aan kop kan gaan in de Bundesliga.

Bij koploper Dortmund mocht ex-Ajacied Sébastien Haller opnieuw als spits aan de aftrap verschijnen. Oranje-international Donyell Malen werd door trainer Edin Terzic op de rechterflank geposteerd. Bochum, de club van voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch, wist in eigen huis de score te openen. Na matig uitverdedigen van Mats Hummels belandde de bal voor de voeten van Losilla. De 37-jarige middenvelder dacht vervolgens niet lang na en schoot de bal in de verre kruising: 1-0. Lang konden de supporters van Bochum echter niet juichen.

Twee minuten na het openingsdoelpunt kwam Dortmund alweer langszij. Na een snelle uitbraak gaf Malen de bal voor op Haller, die vervolgens Adeyemi wist te vinden. De Duitser kon de bal gemakkelijk achter doelman Manuel Riemann lopen: 1-1. Vervolgens verzuimde Adeyemi tot driemaal toe om BVB op voorsprong te zetten. Riemann wist ook knap redding te brengen op een schot van Malen, door de bal uit de linkerbovenhoek te tikken.

Na rust schreeuwde Dortmund uit volle borst om een penalty, maar de Duitse scheidsrechter weigerde een penalty te geven toen Adeyemi naar de grond werd gehaald door zijn directe tegenstander. Vervolgens probeerde het elftal van Terzic er nog een slotoffensief uit te persen, maar dat leidde niet tot een winnende treffer. Vlak voor tijd werd een doelpunt van Hummels afgekeurd wegens buitenspel. Daardoor kan Bayern door een overwinning op Hertha in eigen huis weer voorbij Dortmund.