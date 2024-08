Doorgaan Feyenoord - Ajax onzeker: politie kondigt actie aan

Het is maar de vraag of de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax zondag doorgang kan vinden. De politiebonden hebben namelijk aangekondigd actie te gaan voeren voor een beter vroegpensioen. Derhalve is er geen politie aanwezig bij de wedstrijd in De Kuip. Het is nu aan Ahmed Aboutaleb, de Rotterdamse burgemeester, om te beslissen of het duel moet worden verplaatst.

Volgens woordvoerder Maarten Brink van de vier gezamenlijke politiebonden zijn agenten de hele dag niet beschikbaar vanwege 'een speciale vakbondsbijeenkomst op afstand van de Rotterdamse Kuip'. De risico's rondom het duel nemen daardoor aanzienlijk toe.

Ook is er al een tijdje geen uitpubliek uit Amsterdam meer welkom in De Kuip, nog steeds treden er op Klassiekerdagen voldoende ongeregeldheden op. Zo moet de spelersbus van Ajax – een populair doelwit bij de Feyenoord-supporters – altijd veilig binnen worden geloodst, en is het voorplein van het stadion doorgaans een bron van onrust.

De kans is daardoor aanzienlijk dat Aboutaleb een streep zet door het duel. De burgemeester neemt dat besluit met 'de driehoek', verder bestaande uit het Openbaar Ministerie en de politie.

Brink waarschuwt overigens dat de politie-acties zullen aanhouden als een reactie van het kabinet uitblijft. De inzet is een garantie voor een fatsoenlijk inkomen, als agenten drie jaar eerder willen stoppen met werken.

Afgelopen twee weken werden ook al vier wedstrijden geraakt door politie-acties. Omdat deze niet als risicowedstrijden werden aangemerkt, konden deze echter 'gewoon' doorgang vinden.

In principe trappen Feyenoord en Ajax zondag om 14.30 uur af. Vorig jaar werden de Amsterdammers met 6-0 naar de slachtbank geleid.