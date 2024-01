‘Door deze topclub werd Henderson afgewezen voor zijn transfer naar Ajax’

Jordan Henderson heeft zich volgens de Spaanse media enkele weken geleden aangeboden bij FC Barcelona. De Catalaanse grootmacht is deze transferperiode op zoek naar een middenvelder, maar was volgens Sport niet geïnteresseerd in de diensten van de 33-jarige controleur. Inmiddels is Henderson in Amsterdam om zijn transfer naar Ajax af te ronden.

Volgens de sportkrant uit Barcelona hoopte Henderson op een avontuur in het Spotify Camp Nou. “Het gezelschap van Henderson wist dat Barcelona de mogelijkheid onderzoekt om op de winterse transfermarkt een speler voor het middenveld te contracteren. Daarom namen de agenten van Henderson contact op met Barça om deze mogelijkheid te bespreken.”

Sport noemt twee redenen waarom Barcelona-voorzitter Joan Laporta Hendersons toenaderingspoging van tafel heeft geveegd. De Spaanse grootmacht heeft vanwege de Financial Fair Play-regels weinig ruimte in het salarisbudget én daarnaast past Henderson niet in het profiel dat Barça zoekt.

Barcelona wil een nieuwe koers varen door voornamelijk spelers met restwaarde aan zich te binden. Trainer Xavi verwelkomde deze transferperiode al één toptalent: de achttienjarige Vitor Roque kwam voor 40 miljoen euro over van Club Athletico Paranaense. Hij wordt gezien als de toekomstige spits van Barcelona.

Medische keuring bij Ajax

Henderson heeft inmiddels een nieuwe uitdaging gevonden, zo werd donderdag duidelijk. De 81-voudig international van Engeland gaat Al-Ettifaq verruilen voor Ajax. Donderdagmiddag landde Henderson op Luchthaven Schiphol, waar hij instapte bij Ajax-teammanager Herman Pinkster.

Pinkster brengt Henderson naar zijn medische keuring. Indien hij die zonder problemen doorstaat, ligt er een contract van liefst 2,5 jaar klaar in de Johan Cruijff ArenA. Henderson wordt naar verluidt de bestbetaalde Ajacied ooit.

Henderson wil zichzelf na een mislukt avontuur in Saudi-Arabië tijdens de tweede seizoenshelft in Europa laten zien om zo een grotere kans te maken op een plekje in de EK-selectie van Engeland. De gelouterde Brit lag nog tot medio 2026 vast in Dammam, waar hij zijn contract liet ontbinden.

