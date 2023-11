Dit zijn de beste spelers en grootste talenten uit de Eredivisie in FM 2024

Maandag, 6 november 2023 om 20:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:32

Voor veel voetballiefhebbers zit het lange wachten erop. Deze maandag kwam de nieuwe editie van de immens populaire game Football Manager uit. Jeroen Thijssen, de Nederlandse hoofdscout van het spel, onthult tegenover Voetbalzone wie de grootste Nederlandse talenten én de beste Eredivisie-spelers in FM 2024 zijn. Ook geeft hij enkele tips aan degenen die op zoek zijn naar buitenlandse talenten of goedkope pareltjes.

Door Jordi Tomasowa

Hi Jeroen, als hoofdscout sta je voor best een zware taak, want naast het beoordelen van de huidige kwaliteiten van alle voetballers in Nederland, moet je hen ook een potentiescore geven. Hoe moeilijk is dat?

“Ik ben van mezelf vrij transparant, maar we mogen ook niet alles zeggen. Procesmatig en hoe het allemaal exact werkt, dat is het geheim van de smid. We hebben zelf tools, kennis en informatie beschikbaar en krijgen ook een klein beetje hulp en ondersteuning. We hebben een gigantische database, daar zit van alles achter. Soms zie ik zelf een speler en denk ik: die is fantastisch. Het kan ook iemand anders zijn die dat ziet. Er zijn genoeg mensen die mij helpen met het doen van research, want ik kan ook niet alles in mijn eentje. Soms hebben we het mis en soms zitten we goed.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ian Maatsen is een van de vele talent die Thijssen de afgelopen jaren aan het werk zag.

Bij Football Manager maken we een inschatting van wat een speler goed kan en wat hij minder goed kan. Ze krijgen daarnaast een beoordeling voor hun huidige vaardigheden, de ‘Current Ability' en hun potentieel, de ‘Potential Ability’. De zogeheten ‘Minus Potential’ die talenten kunnen krijgen loopt van -1 door tot -10, met alle halve getallen erbij. Waarbij -10 de hoogste potentie is. De minus waardes die gelden ook met name voor jongere spelers, tot en met 21 of eventueel 22.

-8 wordt een realistische, redelijke Oranje international. Een speler met een PA van -7 kan mee in de Eredivisie en een speler met -6 in de Keuken Kampioen Divisie. Zo probeer ik altijd een speler te beoordelen. We hebben die halve waardes in het leven geroepen, omdat je anders net weer iets te hoog inschat. Enkele jaren geleden was het bijvoorbeeld zo dat Danny Bakker, een voormalig speler van ADO Den Haag, met een PA van min acht bij een hoop spelers international van Oranje werd en naar AC Milan ging. Die had echt wel FC Twente of een FC Utrecht kunnen halen, maar AC Milan was iets te veel van het goede.”

Heb je een mooi recent voorbeeld van een talent dat totaal is geflopt of een belofte waar jij je hand voor in het vuur hebt gestoken en het uiteindelijk ook waar wist te maken?

“Ik heb toevallig een blaadje voor me liggen met notities van een wedstrijd op 18 november 2017. Ik ben toen naar PSV Onder 17 tegen ADO Den Haag Onder 17 geweest. Bij de Eindhovenaren speelden onder anderen Shurandy Sambo, Ian Maatsen, Yorbe Vertessen, Mohamed Ihattaren en Nigel Thomas mee. Ik had een plusje gezet achter de naam van Thomas en een minnetje achter die van Maatsen. Waar Maatsen juist echt zijn potentie heeft waargemaakt, geldt dat voor Thomas minder. Sambo en Ihattaren kregen ook een plusje, al is het natuurlijk enorm treurig hoe de carrière van Ihattaren is verlopen.

De Nederlander die bepaalt hoe goed spelers in Football Manager 2024 zijn

In het eerste deel van dit interview vertelde Jeroen Thijssen uitgebreid over zijn bijzondere functië. Lees artikel

In de afgelopen tien jaar zijn er in Nederland twee spelers geweest waarvan ik dacht: dit gaan echt wereldtoppers worden. Eerlijk gezegd is dat voor beiden nog niet uitgekomen. De ene is Matthijs de Ligt. Hij is natuurlijk een goede voetballer en heeft een mooie carrière, maar vind ik hem een absolute wereldspeler? Nee, dat niet. De tweede is Ryan Gravenberch. Die had in mijn ogen ook alles toen hij bij Ajax zat. Hij is er zeker nog niet, al doet hij het nu bij Liverpool wel aardig, dus misschien maakt hij zijn enorme potentie alsnog waar.

Ik kom ook weleens bij jeugdtoernooien, en dan zie je altijd ook wel spelers rondlopen waarvan je denkt: dat kan wel wat worden. Natuurlijk ontzettend lastig om een plafond in te schatten, maar ik zag in 2018 Mason Greenwood en Tahith Chong bij Manchester United. Of Joey Veerman bij Volendam. Aan Veerman zag je ook al vrij snel dat Volendam zijn plafond niet was. Oranje-international is dan ook wel weer een ander uiterste.”

Wie is in de editie van FM 2024 het grootste Nederlandse talent?

“Het is moeilijk om dan één naam te noemen. Is het per definitie een speler die negentig procent zeker ook echt een zeer goede speler wordt? Ja, in de meeste gevallen wel. Het is natuurlijk ook afhankelijk van de variabelen in het spel. Spelers hebben zoals gezegd een current ability, dat is eigenlijk de som van variabelen van al hun attributen. De potential ability bepaalt hoe goed elke speler kan worden. Het verschilt per game wie het grootste talent is, maar Jorrel Hato is natuurlijk al heel hard op weg. In de iets jongere groep kun je denken aan de Feyenoorders Shaqueel van Persie en Antoni Milambo. Je hebt nog Ethan Butera, die onlangs de overstap maakte van Anderlecht naar Ajax. Hij is door mijn Belgische collega ingeschat. Verder komen talenten van Ajax als Gabriel Misehouy, Skye Vink, Ryan Bounida en Lucas Jetten eraan. Bij PSV kun je denken aan Jason van Duiven, Isaac Babadi, Jevon Simons en Tygo Land.”

Jorrel Hato wordt in FM 2024 logischerwijs gezien als een toptalent.

Zijn er buiten de traditionele top vier van Nederland nog spelers die een relatief hoge potential ability hebben gekregen?

“Naci Ünüvar staat nog steeds als een vrij behoorlijk talent te boek, als je hem nog mee mag rekenen. Hij is 20 jaar en een van de oudste op de lijst. Mees Hilgers moet ik niet vergeten, die is 22 en zeker ook nog niet op zijn top hoor. De eerder genoemde namen van spelers bij de topclubs zijn degenen met de hoogste PA’s. Er lopen bij FC Utrecht een paar leuke talenten rond. De Graafschap is daarnaast heel goed bezig met de jeugdopleiding. Basar Önal en Philip Brittijn zijn twee pareltjes die al zijn doorgebroken en interessant zijn voor veel Eredivisie-clubs. Daarnaast komen er bij de Graafschap nog wat meer talenten aan.”

Hoe verhouden de selecties van de traditionele top vier zich tot elkaar in Football Manager 2024?

“Het ligt vrij dicht bij elkaar, vooral Ajax, Feyenoord en PSV. AZ zit daar wel iets achter. Ajax had eigenlijk altijd de beste selectie, maar er zijn heel veel goede spelers vertrokken en er is een hele lading spelers voor teruggekomen. Een aantal van deze aankopen heeft ook echt wel een goede beoordeling gekregen, maar sommigen iets minder. Zijn het allemaal slechte aankopen? Nee, natuurlijk niet. Ajax is in ieder geval niet meer de beste als je kijkt naar de basiself en een paar belangrijke basisspelers. PSV komt dan net iets hoger uit.”

Welke speler heeft de hoogste current ability in de Eredivisie gekregen?

“Het is lastig om Ajax in te schatten, gezien hoe het nu bij die club loopt. Maar in principe zijn Steven Berghuis en Steven Bergwijn de spelers met de hoogste current ability. Ik zeg soms ‘ik’, maar ik beoordeel Ajax niet alleen. Vorig seizoen vond ik Berghuis en Bergwijn ook niet geweldig, maar ik vind het te billijken als je kijkt naar hoe ze vorig jaar hebben gespeeld. Hirving Lozano, Noa Lang, Lutsharel Geertruida, Justin Bijlow, Luuk de Jong, David Hancko en Sutalo zitten daar vlak onder.”

En nu zullen Feyenoord-supporters zich ongetwijfeld afvragen hoe Santiago Gimenez beoordeeld is?

“Gimenez heeft net een puntje minder gekregen, maar ten opzichte van Football Manager 2023 heeft hij een flinke boost gekregen. Als je puur naar CA kijkt had hij een CA van 125, en ik meen 128 in de laatste update van FM23. Dan heeft hij wel een flinke sprong gemaakt. Misschien moet z’n penalty rating wel wat omlaag na die mislukte panenka tegen RKC, haha. Die boost geldt ook voor Mats Wieffer en Quilindschy Hartman. Noa Lang was ook niet ongelooflijk hoog ingeschaald bij Club Brugge, dus hem heb ik ook geboost. Vangelis Pavlidis is daarnaast iets hoger beoordeeld, maar dat is ook een logische naam. Een speler als Sivert Mannsverk staat als een ontzettend groot talent te boek in Noorwegen. Maar hij raakte én geblesseerd en kwam terecht in een elftal dat totaal niet draait, dat maakt het lastig om hem te beoordelen.”

Santiago Gimenez heeft ten opzichte van FM 2023 een flinke boost gekregen.

Krijg je ook weleens kritiek op de beoordelingen van bepaalde spelers?

“Dat valt eigenlijk wel mee. Tuurlijk komt het soms voor dat ik kritiek krijg, en dat kan dan ook terecht zijn. Ik sta ook helemaal open voor kritiek, zolang het op een relaxte en acceptabele manier gaat. Dan kunnen we daar een gesprek over voeren of sturen we een paar tweets over en weer. Ik ga er soms ook op in via de mail of op bepaalde fora. Het komt weleens voor dat we kritiek krijgen op de beoordeling van een specifiek attribuut. Dan hebben we iets twee jaar lang niet bekeken omdat het simpelweg niet opviel. Zo hebben we weleens een speler een verkeerd voorkeursbeen gegeven. Dat valt niet op als een fout. We kijken bijvoorbeeld ook niet tien keer per jaar naar een speler of diegene nog wel 1,84 meter is of inmiddels 1,86 meter. Dat zijn dingetjes die weleens naar voren komen en we dan aanpassen.”

Tot slot: heb je voor de fanatieke gamers van het spel nog enkele internationale talenten en/of koopjes die ze per se bij het starten van een game in FM 2024 moeten halen?

“Ik heb een elftal, eigenlijk twaalf spelers, samengesteld die mogelijk onder de radar van fanatieke Football Managers zaten. Zoals eerder aangegeven ben ik verantwoordelijk voor Nederland en Duitsland, dus het zijn enkel spelers die actief zijn in deze twee landen. Verwacht niet dat het gelijk must signs voor clubs als Ajax, Feyenoord en PSV zijn, maar het zijn zeker spelers die je even zou moeten checken in jouw save game.”

Doelman: Lino Kasten (Altglienicke).

Verdedigers: Jean Hugonet (Magdeburg), Loïc Mbe Soh (Almere City), Justin Che (Bröndby IF/ADO Den Haag), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach) en Tom Rothe (Borussia Dortmund).

Middenvelders: Chris Lokesa (RKC), Cisse Sandra (Excelsior/Club Brugge) Rocco Shein (Dordrecht) en Vasco Walz (transfervrij, ex-Borussia Dortmund).

Aanvallers: Alexis Tibidi (NEC/Troyes) en Justin Diehl (Koln II).