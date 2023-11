De Nederlander die bepaalt hoe goed spelers in Football Manager 2024 zijn

Zondag, 5 november 2023

Vele voetballiefhebbers kijken reikhalzend uit naar de releasedatum van Football Manager 2024. Maandag 6 november is het zo ver. Jeroen Thijssen, de Nederlandse hoofdscout van het spel, buigt zich over de beoordeling van duizenden spelers, stafleden en bestuursleden in ons land. In gesprek met Voetbalzone vertelt hij uitgebreid over zijn bijzondere functie.

Al meer dan twintig jaar is Thijssen de belangrijkste man in Nederland als het aankomt op Football Manager, het spel waarin je de kans krijgt om manager te worden van je favoriete club en de talenten van morgen kunt ontdekken. Zijn officiële functie is Regional Research Manager. Thijssen is niet alleen verantwoordelijk voor alles wat zich in Nederland bevindt. Ook coördineert hij Duitsland en opvallend genoeg Afrika.

“Ik heb ook een uitvoerende rol voor een deel van de licensing”, vult Thijssen aan. “Dan moet je denken aan samenwerkingen met clubs, de KNVB en andere partijen. We hebben overleg met die organisaties. Zij vragen bijvoorbeeld of een speler aan het spel kan worden toegevoegd als clubicoon, er een streep op een door ons gemaakt shirtje net iets dunner kan etcetera. We overleggen of een bepaalde derby misschien toch niet meer zo relevant is. Die speler die de club onlangs heeft verlaten – ja, die heeft zijn status als icoon wel een beetje verloren.”

Uit de hand gelopen hobby

Sinds vorig jaar is Thijssen officieel in dienst bij Sports Interactive, de ontwikkelaar van Football Manager. Het werk dat hij de afgelopen twee decennia heeft gedaan voor het spel is voor hem eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. “Ik ben in de jaren negentig begonnen met het spelen van het spel, toen het nog Championship Manager heette. Ik was actief op allerlei internetfora. Op het officiële forum stond een advertentie van Sports Interactive. Wie wil op locatie in Londen het spel komen testen? Dat vond ik wel interessant.”

Thijssen was meer dan welkom, maar moest er alleen voor zorgen dat hij ergens kon wonen of overnachten. “Ik had toen ook een reguliere baan in Nederland. Met mijn toenmalige baas had ik afgesproken dat ik een paar weken naar Londen kon als vakantie om het spel te spelen en te testen. Uiteindelijk heb ik drie weken lang m’n lievelingsspel zitten spelen.”

Omdat Thijssen destijds niet tevreden was over de Nederlandse database, besloot hij zijn eigen database mee te nemen. “Ik miste wat dingetjes, maar in eerste instantie werd daar niks mee gedaan, ze hadden namelijk al een researcher voor Nederland. Na drie weken kwam de Head Researcher Mark Woodger naar mij toe. En hij zei: ’Joh, jij deed toch iets met Nederland en de database? Kan je daar iets van laten zien?.’ Dus ik pakte mijn floppy disk, die bestonden toen nog, en ik liet mijn database in een excelbestand zien.”

“Ze waren wel enthousiast en toen kreeg ik ineens te horen dat ik als researcher voor Nederland kon beginnen, aangezien de huidige researcher een deadline had gemist en dat ik het per direct kon overnemen. Daar heb ik toen direct ja op gezegd. Jarenlang is dat gewoon een beetje een hobbyproject geweest, maar sinds vorig jaar heeft dat dus toch geleid tot een functie bij Football Manager. Dat is fantastisch.”

Drukke maanden

Thijssen is een van de vele head researchers van Football Manager. “De ene werkt daadwerkelijk veertig uur per week, maar de ander steekt er iets minder energie in. Het hangt ook een beetje van de competitie en het werk af. Engeland is anders ingedeeld, maar Nederland, Duitsland, Spanje en Italië zijn zulke grote en belangrijke competities. Daar moet eigenlijk dagelijks naar gekeken worden. De competitie van Malta is iets minder spannend, dus valt het te begrijpen als de head researcher van dat land een weekje niets doet.”

De beoordelingen die Thijssen samenstelt komt voort uit goed scouten en overleg met zijn assistenten. Dat zijn vaak mensen van binnen de club of fans die veel voetbal volgen. “Er zijn zo’n dertig mensen die mij helpen met het doen van research in Nederland, want ik kan ook niet alles in mijn eentje. Daarnaast krijg ik nog ontzettend goede hulp bij de amateurselecties.”

Thijssen (rechts) met Wolfgang Gasparik (links), Head Researcher Oostenrijk en co-reseacher Duitsland en Nigeria.

Thijssen is blij dat hij nu eindelijk even achterover kan leunen. “De interne deadlines zijn voorbij. Het spel komt officieel op 6 november uit, maar iedereen die een pre-order heeft geplaatst en mensen die hebben geholpen aan de nieuwe editie hebben al de beta-versie kunnen spelen. Zij krijgen zo kort de tijd om veel te spelen en eventuele fouten in het spel door te geven aan Sports Interactive. FM 2024 is tegenwoordig te spelen op de pc, Xbox, Playstation, Apple Arcade en Netflix, dus we moeten testen of alles goed werkt, maar de laatste paar dagen voor de officiële release kunnen we qua data en research technisch niet zo heel veel meer doen. Anderzijds schakelen we nu ook al weer over naar eventuele updates en ook langzaam richting FM25.”

Richting de deadlines, zoals bij de release van een update of een nieuw spel, loopt de druk flink op. “Er gebeurt in de voetballerij zo veel en er zijn enorm veel dingen onduidelijk”, benadrukt Thijssen. Wat betreft Ajax is de releasedatum bijvoorbeeld eigenlijk net een weekje te laat, aangezien de chaos met de aanstelling van John van ‘t Schip als interim-trainer op zijn eind lijkt te komen.”

Thijssen is verantwoordelijk voor de beoordeling van de smaakmakers van de Eredivisie tot de Onder 19-ploegen van clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. In het nieuwe spel noemt hij Ajax een verhaal apart. “Ze presteren in de werkelijkheid natuurlijk voor geen meter. Je kan mij alleen niet vertellen dat Josip Sutalo - ook al speelt hij heel slecht - ineens niet meer kan voetballen. Dat is gewoon een Kroatisch international die heel hoog staat aangeschreven en naast Josko Gvardiol bijna onaantastbaar is.”

“Als er een speler uit het buitenland naar Nederland komt, dan zeggen wij vaak niet gelijk: ‘Daar klopt niks van, zijn kwaliteiten gaan we direct aanpassen.’ Sutalo is zo’n voorbeeld van een speler uit het buitenland. Bij hem is het nu vooral een vormkwestie. Misschien wint Ajax met een relatief eenvoudiger programma nu wel zeven wedstrijden op rij en staan de club en de spelers er heel anders voor. Het doen van research en beoordelen van spelers houdt eigenlijk nooit op.”

Scouten van spelers

“De eerste paar keer dat ik een speler zie, kijk ik vaak naar algemene dingen: wat is het voor speler? Hoe is zijn fysiek? Is het een links- of rechtspoot? Is hij snel of wendbaar? Dat kun je in veel gevallen wel zien. Maar hoe goed een speler een penalty kan nemen als je hem drie wedstrijden ziet spelen en hij geen strafschop neemt, dat kun je dan niet beoordelen. Dat doen we dan ook niet. Zo’n vaardigheid wordt dan automatisch gegenereerd door het spel. Dan krijgt een speler bijvoorbeeld een tien van het maximale aantal punten, dat is twintig.”

Thijssen noemt het scouten van keepers nog het lastigst. “Ik ben zelf fervent ADO-supporter. Kilian Nikiema is daar dit seizoen de eerste doelman. Die heb ik zeker tien keer in de jeugd zien spelen, maar nog niet één keer had ik zoiets van: daar kan ik echt wat mee.” Nikiema is drievoudig international van Burkina Faso en wordt al jaren vanuit ADO beschouwd als een behoorlijk keeperstalent. “Dat zie je op zich ook wel aan hem. Hij kan aardig meevoetballen, heeft zelfvertrouwen, maar dan hoop je op die ene redding of een gigantische blunder, dat kan ook nog, maar dat gebeurt dan niet.”

“Hij heeft zich niet echt kunnen onderscheiden”, vindt Thijssen. “Dan sta je te kijken en denk je - het zijn vaak allemaal reddingen waarvan je denkt: die bal had ik bij wijze van spreken ook kunnen hebben. Dat is soms frustrerend. Het leven van een scout is soms ook naar een wedstrijd gaan met de intentie een specifieke speler te bekijken en dan blijkt diegene in de warming up geblesseerd te zijn geraakt.”

Het beoordelen van doelmannen, zoals ADO-sluitpost Nikiema, noemt Thijssen het lastigst.

Thijssen moet dag in dag uit beoordelen welke kwaliteiten en potentie spelers bezitten. Toch noemt hij zijn werk vrij relaxed. “In principe is het een soort kantoorbaan van negen tot vijf. Maar daar kunnen we ook flexibel mee zijn. Ik heb nu bijvoorbeeld ‘s avonds doordeweeks bekerwedstrijden gekeken en in het weekend kijk ik ook voetbal. De ene keer voor eigen vermaak en de andere keer echt met een notitieblokje. Of ik ben op zondagavond laat nog wat statistieken aan het bekijken en verwerken. Een aantal van ons gaat natuurlijk ook wel naar uitwedstrijden. Dat we dan niet allemaal op maandagochtend om 9 uur inklokken is ook niet zo vreemd.”

Doordat Thijssen zo enorm veel tijd en energie in Football Manager steekt, is het een logische vraag of het eigenlijk voor hem zelf ook nog leuk is om het spel te spelen. “Af en toe”, zegt hij lachend. “Het spel komt bijna uit. Ik ben druk geweest met licentiezaken en ik begin nu vaak een spel om te kijken hoe alles er in de game uitziet. Dan kom ik vaak niet eens een seizoen door. FM 2024 hoef ik de eerste maand ook niet te spelen, dan kan ik heel even uitblazen.”

Meestal richting het nieuwe jaar begint de zin bij Thijssen wel echt te komen. “Het is voor ons vrij druk geweest en ik werk natuurlijk ook echt aan FM, dus soms is het ook even lekker om niet met het spel bezig te zijn. Ik moet zeggen: de laatste paar versies vind ik Football Manager weer heel speelbaar geworden. FM 22 en FM 23 waren goed, dat gaat FM 24 ook echt zijn. Het spel loopt allemaal wat sneller en soepeler. De programmeurs, de guru’s en de wizzkids hebben aan een aantal dingen gewerkt.”

“Dat maakt de ervaring net iets prettiger, dat was wel een veel gehoorde ‘klacht’”, geeft Thijssen aan. “Tien of vijftien jaar geleden startte je een spel en jaagde je er in een weekend een seizoen doorheen. Nu zijn er veel meer opties en variabelen. Het is allemaal wat uitgebreider geworden. Voor heel veel mensen is dat leuk, maar voor een groep zal het misschien ook net te uitgebreid zijn. Het is denk ik ook een gamingtrend in het algemeen. Vroeger kon je in een weekend een spel uitspelen. Nu hoor je vaak dat games zo veel content hebben dat je er wel honderd of tweehonderd uur mee bezig bent. Football Manager is ook veel uitgebreider geworden als je het naast Championship Manager of de eerste versies van FM legt.”

Thijssen laat tot slot trots weten welke nieuwe features in FM 24 zitten. “We hebben een licentie voor de J-League 1 en 2. Er is een creator voor standaardsituaties aan het spel toegevoegd en er zijn ook heel veel dingen aangepast in de interacties met spelers, en je technische staf in de vorm vergaderingen maar ook ontwikkelplannen. Je kunt nu ook makelaars inschakelen om spelers aan te kopen en te verkopen. We hebben nu ook een aantal modussen. Je kan een standaard spel beginnen, maar ook met de laatste transfers die actueel zijn, of een spel beginnen op een specifieke datum terug in de tijd. Tot slot is het nu ook mogelijk om met een saved game uit FM 23 door te gaan in FM 24. Dat is natuurlijk heel tof.”

Maandagmiddag verschijnt deel twee van het interview met Thijssen op Voetbalzone. Daarin wordt onder meer besproken wie de grootste talenten in Nederland zijn, hoe de selecties van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV zich tot elkaar in FM 2024 verhouden en onthult Thijssen de twee beste spelers uit de Eredivisie in het spel.