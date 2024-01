Dirk Kuijt deelt trap na uit aan ex-werkgever tijdens persco bij Beerschot

Dirk Kuijt heeft zin in zijn nieuwe avontuur bij Beerschot. De 43-jarige trainer werd afgelopen week gepresenteerd bij de tweedeklasser en gaat alles in het werk stellen om naar het hoogste niveau te promoveren. Daarbij verwacht Kuijt een geoliedere samenwerking dan bij ADO Den Haag, zo vertelt hij op zijn mediapresentatie. "Ik heb nu wél de juiste mensen om me heen."

Kuijt tekende vorige week tot eind dit seizoen bij Beerschot, de tweede profclub waar hij aan het roer komt te staan. Zijn eerste klus bij ADO verliep allerminst voorspoedig.

Kuijt pakte in zeventien duels in de Keuken Kampioen Divisie slechts negentien punten, waardoor hij al na 176 dagen zijn spullen mocht pakken. De jonge oefenmeester denkt dat dat deels door de omstandigheden kwam.

"Ik moet de juiste mensen om me heen hebben en ik denk dat ik dat hier heb bij Beerschot, in tegenstelling tot bij ADO", zei Kuijt woensdag op zijn mediapresentatie. Later verklaarde de oud-aanvaller zich nader tegenover ESPN.

"De situatie boven mij was daar heel onduidelijk", betoogde Kuijt. "De directie, de technisch directeur... Dat maakte het heel lastig werken voor mij als beginnend coach."

"Als je dat vergelijkt met hier, dan kom ik hier in een warm bad terecht. Er werken niet heel veel mensen in de organisatie, maar iedereen zit wel op de juiste plek."

Kuijt noemt het een belangrijke factor in zijn keuze om met Beerschot in zee te gaan. "Dat maakt het voor mij al een stuk makkelijker beginnen."

Beerschot is momenteel gedeeld koploper van de Challenger Pro League, het tweede niveau van België. Net als Zulte Waregem hebben de Kielse Ratten 32 punten. De nummers één en twee promoveren na dit seizoen rechtstreeks naar het hoogste niveau. Een derde plek zou daarom 'een teleurstelling zijn', maakte Beerschot-directeur Gyorgy Csepregi woensdag duidelijk.

