Directe EK-kwalificatie Kroatië in gevaar na dramatische vertoning in Wales

Zondag, 15 oktober 2023 om 22:37 • Bart DHanis • Laatste update: 22:44

Kroatië heeft de voorsprong die het op Wales had zondagavond verspeeld. De Welshmen waren in eigen huis met 2-1 te sterk voor Kroatië en staan vanwege een beter onderling resultaat met de Kroaten nu tweede in de kwalificatiegroep. Harry Wilson nam beide doelpunten van Wales voor zijn rekening. Namens Kroatië was Mario Pasalic trefzeker.

Bij Kroatië begonnen Ajacieden Josip Sutalo en Borna Sosa op de bank. In de openingsfase stonden de Kroaten onder druk van Wales, dat een grote kans wist te creëren na voorbereidend werk van David Brooks. Wilson zag zijn poging echter geblokt worden door Domagoj Vida.

Diezelfde Vida trok na twintig minuten spelen aan de noodrem. Wilson ging nagenoeg alleen op de keeper af, maar werd neergehaald door de knipoogkroaat. Vida kwam weg met geel, omdat Joske Gvardiol nog in de buurt liep. De vrije trap die erop volgde werd door Dominik Livakovic uit de hoek getikt.

Diezelfde Livakovic moest enkele minuten later weer redding brengen. Neco Williams dribbelde naar binnen en haalde uit met rechts. De doelman van Kroatië kreeg zijn handen er nog tegenaan en verwerkte de bal tot hoekschop.

Vlak na de rust kreeg Wales eindelijk waar het recht op had. Wilson werd weggestoken door Brooks. Vida kon de aanvaller van Fulham niet bijhouden en moest hem laten gaan. Oog-in-oog met de doelman maakte de linksbenige aanvaller geen fout en rondde hij koeltjes af: 1-0.

Tien minuten later wist Wales de voorsprong zelfs te verdubbelen. Invaller Daniel James gaf de bal voor op Wilson, die hem met zijn achterhoofd schitterend naar de lange hoek stuurde en zo zijn tweede van de avond maakte: 2-0.

Een kwartier voor tijd kwam Kroatië tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Pasalic knikte een doorgekopte corner van Luka Modric tegen de touwen: 1-2. Meer dan een aansluitingstreffer kwam er uiteindelijk niet. Van een slotoffensief was tevens nauwelijks sprake.