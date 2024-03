Kenneth Perez denkt aan Dick Schreuder als Ajax-trainer en heeft heldere reden

Kenneth Perez noemt de naam van Dick Schreuder als mogelijk nieuwe trainer van Ajax vanaf volgend seizoen. De analist van ESPN is van mening dat Pascal Jansen, die halverwege januari werd ontslagen bij AZ, ‘niet bijzonder’ genoeg is voor de monsterklus in Amsterdam. Perez denkt daarnaast niet dat de naam Schreuder ‘besmet’ is door het mislukte avontuur van Alfred. “Dat zou de grootst mogelijke onzin zijn.”

John van ’t Schip stapte eind oktober in bij Ajax om Maurice Steijn op te volgen en de boel weer op de rit te krijgen in de Johan Cruijff ArenA. De zestigjarige oefenmeester verlaat de trainerspost aan het einde van dit seizoen om zich vanaf de zomer op een andere technische rol binnen de club te gaan richten. De discussie over wie volgend seizoen aan het roer moet staan bij Ajax komt de laatste tijd steeds meer op gang en heeft ook Voetbalpraat bereikt.

Perez laat zijn licht schijnen op de situatie. “Of Jansen bijzonder genoeg is om trainer van Ajax te worden? Ik denk het niet”, steekt de Deen van wal. De ex-trainer van AZ is de laatste tijd regelmatig aanwezig geweest in de Johan Cruijff ArenA en werd in de zomer van 2023 al benaderd door Ajax, zo bevestigde zijn zaakwaarnemer Nathan van Kooperen begin februari.

Toch denkt Perez aan een andere naam. “Ik vind Dick Schreuder een hele interessante trainer. Bij PEC Zwolle, wat wel een heel ander niveau is, heeft hij het met nagenoeg dezelfde spelers helemaal omgedraaid.” Arno Vermeulen, ook aanwezig in het praatprogramma, vraagt zich af of het mislukte avontuur van Alfred Schreuder een struikelblok zou kunnen vormen. “Ik bedoel het niet lullig, maar is die naam dan niet ‘besmet?’” Perez: “Dat zou de grootst mogelijkste onzin zijn.”

“Dat hoorde ik ook bij FC Twente als ik dat opperde: ‘Nee, want z’n broer...’ Nee, dat zou echt de grootst mogelijke onzin zijn. Het goede van Dick is dat hij naar Spanje is gegaan, naar de derde divisie”, aldus de analist. “Hij bouwt daar iets op en gaat promoveren. Dan kom je misschien anders terug in plaats van dat je alleen de trainer van PEC Zwolle bent geweest. Het is wel een trainer die iets kan veranderen.”

“Er lopen nu geen goede spelers rond bij Ajax en dat is wel een heel groot probleem”, zegt Valentijn Driessen. Perez is het daar niet mee eens. “Het is niet zo dat ze helemaal niks kunnen, ze kunnen wel iets. Een écht goede trainer kan er wel iets van maken. Niet dat ze gelijk kampioen worden en zich plaatsen voor de Champions League, maar wel dat het beetje bij beetje beter gaat.”

Schreuder was gedurende zijn carrière assistent-trainer bij onder meer Philadelphia Union, TSG Hoffenheim en Vitesse alvorens hij in november 2021 als hoofdtrainer tekende bij PEC Zwolle. De trainer uit Barneveld kon niet voorkomen dat de Zwollenaren dat seizoen degradeerden, maar zorgde er wel voor dat de club na één jaar in de Keuken Kampioen Divisie direct weer promoveerde.

Sinds 1 juli staat hij voor de groep bij Castellón in de Spaanse derde divisie. Die club boekte 21 overwinningen in de 30 wedstrijden onder Schreuders bewind tot dusver en staat op de eerste plaats in de competitie. De Nederlander ligt nog tot medio 2027 vast in Spanje.

