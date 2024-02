Derksen: ‘Ik proef in de voetbalwereld dat iedereen een hekel aan hem heeft’

De door Jasper Cillessen gestopte strafschop tegen RKC Waalwijk van vrijdagavond, die opnieuw moest worden genomen, is onderwerp van gesprek van Vandaag Inside. Johan Derksen denkt dat weinig mensen medelijden hebben met de 34-jarige keeper, vooral vanwege diens vermeende onsympathieke karakter.

Presentator Wilfred Genee snijdt het onderwerp in het begin van de uitzending aan door applaus te vragen van het publiek voor Cillessen en uitbundig te lachen. René van der Gijp heeft vooral te doen met de doelman van NEC: "Het zit die jongen ook niet mee."

"Er is wat met Jasper Cillessen", neemt Derksen het gesprek direct over. "Die jongen heeft mij nog nooit iets kwaads gedaan, maar ik proef in de voetbalwereld dat iedereen een hekel aan hem heeft. En waar ligt dat aan? Soms val je niet goed in de voetbalwereld."

Jasper Cillessen stopt een penalty, maar dan...??#rkcnec — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2024

"Dat gold natuurlijk ook voor Gertjan Verbeek, waar ik twee jaar mee heb gespeeld (bij sc Heerenveen, red.)", vult Van der Gijp aan. "En ik kan geen aardigere jongen vinden dan Gertjan Verbeek, een wereldgozer. Een topgozer. En overal waar hij getraind heeft zeggen mensen: 'Pffff'. Bij Feyenoord kwam Makaay naar me toe: 'Godverdomme, wat hebben we nou aan onze fiets hangen'. Ik zeg dat het een topgozer is, een echte wereldgozer."

"En dat geldt ook voor Cilllessen. Het lijkt me geen onaardige knaap, maar iedereen, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart enzo, moeten hem niet", aldus Van der Gijp. Tafelgenoot Hélène Hendriks voegt toe dat Cillessen soms, en onbewust, onhandige uitspraken doet in media, wat zijn imago in de voetballerij geen goed doet.

Penalty

Cillessen koos zijn linkerhoek en maakte daarmee de inzet van Dario van den Buijs onschadelijk. De linksbenige verdediger nam de strafschop omdat vaste nemer Michiel Kramer geblesseerd op de tribune zat. Teleurstelling bij Van den Buijs en grote vreugde bij Cillessen en zijn ploeggenoten.

Die vreugde was echter snel verdwenen. Na een check bij de VAR oordeelde arbiter Dennis Higler dat een speler van NEC al in het strafschopgebied stond op het moment dat Van den Buijs aanlegde. Hierdoor mocht RKC het nog een keer proberen vanaf elf meter. Met resultaat, want David Min liet Cillessen kansloos met een knal in de linkerhoek.

Geen penaltykiller

Het was voor Cillessen dus de eerste keer dat hij op de Nederlandse velden een strafschop stopt. In Spanje slaagde hij er vijf keer in om een penalty onschadelijk te maken. Vier keer als doelman van Valencia en een keer als keeper van FC Barcelona.

