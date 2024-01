Derksen gaat niet mee in hype: ‘Die heeft niets te zoeken in Oranje’

Johan Derksen begrijpt niets van de massale roep om Luuk de Jong in Oranje. Dat zegt de 74-jarige analist maandagavond in Vandaag Inside. Volgens Derksen heeft de ervaren spits van PSV nog altijd ‘niets te zoeken’ in het Nederlands elftal.

“Ik wil nog iets zeggen over de Nederlandse pers”, begint Derksen. “Ik werd helemaal gek van die analisten op tv en ook van de kranten vanochtend. Ze zeggen allemaal dat Ronald Koeman nederig naar Eindhoven moet om Luuk de Jong te smeken of hij zich weer beschikbaar wil stellen voor Oranje.”

“Hij heeft drie keer gescoord... Tegen Excelsior”, reageert Derksen vol cynisme. “Nu wil iedereen hem in Oranje. Ik heb het even nagekeken. Bij Borussia Mönchengladbach, Newcastle United of die twee clubs in Spanje: hij heeft nooit gescoord!” De Jong, die in maart 2023 afzwaaide als international, speelde in totaal 39 interlands. Daarin wist hij acht keer te scoren.

Derksen vindt De Jong absoluut geen spits voor Oranje. “Hij is goed in Nederland, omdat er in Nederland geen verdediger is die kan koppen. Dan is hij heel machtig. Maar een etage hoger speelt hij geen rol, Nederland heeft niets aan hem.”

René van der Gijp is het eens met Derksen. “Weet je wat het is Johan... We zijn hier altijd veel te makkelijk in dat ophemelen. Dan zegt men dat hij ook goed gaat voetballen, maar ze speelden tegen Excelsior! Dat is niet zo moeilijk natuurlijk he? Kom op man.”

Derksen herhaalt zijn punt. “Als je in Engeland, Duitsland en Spanje niet meekunt, dan heb je in het Nederlands elftal niet zoveel te zoeken. Want die spelers tref je tegenover je met het Nederlands elftal.”

In het buitenland wist De Jong uiteindelijk één prijs te winnen. Met Sevilla legde de rechtspoot in 2020 beslag op de Europa League. In een spectaculaire finale was De Jong tweemaal trefzeker, waardoor Internazionale met 3-2 over de knie werd gelegd.

