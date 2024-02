Derksen fileert Ajax-speler: ‘Hij is helemaal geen ster, hij is een waterdrager’

Jordan Henderson heeft in de twee wedstrijden die hij vooralsnog voor Ajax heeft gespeeld geen grote indruk achtergelaten op Johan Derksen, zo laat de analist blijken bij Vandaag Inside. De controleur deed zondag de volle negentig minuten mee tegen sc Heerenveen (3-2), maar kon niet voorkomen dat de Amsterdammers voor de zesde keer onderuit gingen dit Eredivisie-seizoen.

"Onze Engelse aankoop geeft alleen maar risicoloze passjes", snijdt Derksen het onderwerp aan. René van der Gijp is het met zijn collega eens en onderbouwt zijn mening lachend.

"Henderson pakt de bal, kijkt vooruit en wij denken allemaal thuis: 'het gaat nu gebeuren.' Maar het gebeurt niet!", legt Gijp gekscherend uit.

"Hij is wel goed in de interviews", merkt Derksen op over de van Al-Ettifaq overgenomen middenvelder. "Het is een aardige jongen in de interviews, die Henderson. Dan krijg je miljoenen voor wat interviews!"

"Hij ging wel klagen over die bal", begint schrijver Özcan Akyol over de afgekeurde goal die Ajax diep in blessuretijd maakte in het Abe Lenstra Stadion. "Als je zo'n ster bent, moet je je ook waardig gedragen."

"Het is helemaal geen ster, joh. Het is een waterdrager", reageert Derksen. "Het was altijd al een waterdrager. Een goede waterdrager."

Met Henderson op het veld liep Ajax tegen de eerste Eredivisie-nederlaag sinds oktober 2023 aan. Donderdag kan de huidige nummer vijf van de Eredivisie zich revancheren, als Ajax het in de Conference League opneemt tegen FK Bodø/Glimt.

