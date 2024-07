Defensief zwak Heracles haalt niet één, twee, maar drie verdedigers op één dag

Heracles Almelo is vroeg begonnen met het samenstellen van een Eredivisie-waardige selectie. De nummer veertien van het afgelopen seizoen wist woensdag liefst drie spelers te presenteren, allen verdedigers. Een van hen is Damon Mirani, afgelopen seizoen nog aanvoerder van FC Volendam.

Mirani degradeerde met Volendam uit de Eredivisie en was bovendien transfervrij, waardoor een vertrek bij de club uit het vissersdorp sterk voor de hand lag. Hoewel hij ook gesprekken voerde met PEC Zwolle, kiest Mirani dus voor een avontuur bij Heracles.

“Het kan heel snel gaan", laat de 28-jarige mandekker weten in een eerste reactie. "Gisteren (dinsdag, red.) ben ik voor het eerst op gesprek geweest met technisch directeur Nico-Jan Hoogma, algemeen directeur Rob Toussaint en de trainers."

"Ik heb een heel goed gevoel gekregen en binnen 24 uur was het beklonken", gaat Mirani verder. "Het verhaal van de club vind ik een sterk verhaal en daar sluit ik graag bij aan."

Hoogma is blij met de ervaring van Mirani. "Damon is een kopsterke centrale verdediger die zich bewezen heeft in de Eredivisie. Hij is bovendien een leider, pakt zijn verantwoordelijkheid en is daarmee een welkome versterking."

Twee verdedigers uit Italië

Naast de komst van Mirani wist Heracles zich ook te versterken met twee verdedigers uit Italië. Ivan Mesik en Lorenzo Milani komen over van het Italiaanse Delfino Pescara 1936, dat uitkomt in de Serie C.

Mesik is een 23-jarige linker centrale verdediger, die in het verleden onder meer voor FC Nordsjaelland speelde. Heracles was al langer op zoek naar een goede stand-in voor aanvoerder Justin Hoogma.

Ook voor de linksbackpositie heeft Heracles zich versterkt. Milani wordt door Hoogma omschreven als 'technisch vaardig'. "Hij is tweebenig, heeft een goede voorzet in huis en legt veel energie in de wedstrijden", aldus de technisch directeur.

Dat de aandacht van Heracles ligt op het versterken van de achterhoede is na een blik op de ranglijst van afgelopen seizoen niet geheel onlogisch. Doelman Michael Brouwer moest lieft 74 keer vissen, het vaakst van alle keepers in de Eredivisie.