Memphis Depay is trots dat hij Robin van Persie heeft geëvenaard als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Dat vertelt de aanvaller zelf na afloop van het de 8-0 gewonnen interland tegen Malta.

“Het wordt eigenlijk al van je verwacht dat je tegen Malta een grote uitslag neer gaat zetten”, begint Memphis na zijn negenenveertigste en vijftigste Oranje-treffer bij de NOS.

“Maar dat is niet altijd zo makkelijk. Uiteindelijk inderdaad vandaag (dinsdag, red.) heb ik Robin geëvenaard, daar ben ik wel blij mee. Ik ga nu voor 51, 52, 53. Of dit als tussenstand voelt? Tuurlijk. Ik denk dat als ik vandaag langer had gespeeld, dat ik er nog wel eentje in had kunnen prikken”, glimlacht de spits.

“Ik ben blij dat ik mijn bijdrage hier kan leveren en dat ik heb laten zien wat men van mij gewend is en wat ik eigenlijk al jaren doe: scoren.” Na afloop kwam Memphis Arjen Robben, uiteraard aanwezig in Groningen, tegen in de kleedkamer van Oranje.

“Ik zag toevallig net Arjen Robben in de kleedkamer en we hadden het er even over”, doelt hij op zijn recordtreffer in het Oranje-shirt. Memphis deelde het veld met onder anderen Robben, Van Persie en Wesley Sneijder. “Ik heb veel van hen kunnen leren en dat heeft mijn niveau omhoog gebracht.”

Memphis reflecteert dan op zijn interlandcarrière. “Het heeft me ook de mentaliteit gegeven om bij Oranje te blijven en om altijd goed je best te doen. Die tijden hebben me gevormd."

"Spelen voor het Nederlands elftal is heel speciaal. Elke keer als je je meldt, moet je leveren. Volgens mij ben ik de enige van mijn lichting die nog in het team speelt. Je moet het doen”, besluit hij.