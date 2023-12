Deelname aan WK clubs onmogelijk voor Ajax en Feyenoord, PSV heeft mirakel nodig

De kans dat een Nederlandse ploeg mee gaat doen aan het WK voor clubs in 2025 is bijzonder klein. Ajax en Feyenoord zijn mathematisch al uitgesloten van deelname, terwijl PSV de Champions League op zijn naam moet schrijven om zich te kwalificeren.

Om te kwalificeren voor het WK voor clubs wordt gekeken naar recente prestaties in de Champions League. 32 clubs doen mee aan het toernooi, waarvan twaalf uit Europa.

To qualify to 2025 Club World Cup:



???? Napoli will qualify if they win three more UCL matches



???? Borussia Dortmund will qualify if Leipzig don't reach quarterfinals



???? Barcelona can qualify if they win three more UCL matches, with Atlético Madrid losing both Round of 16 matches pic.twitter.com/sJnryxMNeZ