De torenhoge gokschuld van Fagioli: ‘Ik barstte voor de camera’s in huilen uit’

Woensdag, 18 oktober 2023 om 18:12 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:27

Nicolò Fagioli heeft door zijn gokverslaving een schuld opgebouwd van 2,7 miljoen euro. Dat weet La Gazzetta dello Sport te melden. De Italiaanse krant haalt dat uit het verhoor van de Juventus-middenvelder, dat het medium heeft ingezien. De 22-jarige Italiaan werd dinsdag voor zeven maanden geschorst als gevolg van illegaal gokken. Zijn seizoen zit er daarmee al zo goed als op.

Het zou voor Fagioli allemaal begonnen zijn met wedden op tenniswedstrijden. Daarna begon hij ook geld in te zetten op voetbalwedstrijden – volgens zichzelf overigens niet op duels van zijn eigen club.

In september van vorig jaar zou het erger zijn geworden. Fagioli keerde toen terug bij Juventus, nadat hij een seizoen verhuurd was aan Cremonese. Daarbij wijst hij met de beschuldigende vinger naar Sandro Tonali, die inmiddels ook wordt verdacht van illegaal gokken.

“Hij was degene die mij voorstelde om op het illegale Icebet te spelen”, aldus Fagioli. “Ik begon met het inzetten op wedstrijden in Tirrenia, tijdens een trainingskamp van Italië O21. Ik begon met spelen omdat anderen het deden.”

De problemen werden voor de middenvelder daarna steeds groter. Zo moest hij op een gegeven moment geld lenen van teamgenoten. Bijvoorbeeld 40.000 euro van Federico Gatti. “Federico wist toen niet waarvoor ik het nodig had. Later zei ik dat het voor een mooi horloge voor mijn moeder was. Ik wil al mijn openstaande schulden bij vrienden en ploeggenoten afbetalen”, vertelde Fagioli, die inmiddels wordt behandeld aan zijn verslaving.

Naarmate zijn schulden opliepen, had het gokken ook steeds meer invloed op zijn privéleven, vertelde Fagioli verder in het verhoor. “Ik kon er nauwelijks door slapen, terwijl de druk van de illegale gokkantoren groeide om de schulden af te betalen.”

Het dieptepunt was misschien wel afgelopen april, in de competitiewedstrijd tegen Sassuolo. Fagioli: “Ik maakte een foutje en werd gewisseld. Toen ik op de bank zat, barstte ik voor het oog van de camera’s in huilen uit. Het enige waar ik aan kon denken was mijn gokschuld.” Behalve zijn zeven maanden lange schorsing en 12.500 euro boete, moet Fagioli ook verplicht tien keer over zijn ervaringen praten met een groep lotgenoten.