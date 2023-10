Juventus neemt standpunt in omtrent gokschandaal Nicolò Fagioli

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 09:17 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 10:01

Juventus zal Nicolò Fagioli volledig steunen tijdens zijn schorsing en de behandeling aan zijn gokverslaving. Dat maakte de club uit Turijn donderdag bekend in een statement. De 22-jarige middenvelder van Juventus is voor zeven maanden geschorst vanwege illegaal gokken. Zijn seizoen zit er daarmee al zo goed als op. Inmiddels wordt hij behandeld aan zijn verslaving.

“Juventus bevestigt zijn volledige steun aan Fagioli bij het bewandelen van deze weg”, meldt la Vecchia Signora onder meer op de clubwebsite. “De club zal hem de nodige ondersteuning bieden in het volgen van het therapeutische traject.”

“We zijn ervan overtuigd dat Nicolò de therapeutische stappen met een grote verantwoordelijkheid op zal pakken, met de steun van de club, zijn teamgenoten, zijn familie en de professionals die hem zullen bijstaan. Zodra zijn schorsing is uitgezeten, zal hij in alle rust terug kunnen keren.”

Eerder deze week werd bekend wat Fagioli tijdens zijn verhoor zou hebben gezegd. La Gazzetta dello Sport meldde namelijk dat het voor de Italiaan allemaal begonnen is met wedden op tenniswedstrijden. Daarna begon hij ook geld in te zetten op voetbalwedstrijden – volgens zichzelf overigens niet op duels van zijn eigen club.

Daarbij wees hij met de beschuldigende vinger naar Sandro Tonali, die inmiddels ook wordt verdacht van illegaal gokken. “Hij was degene die mij voorstelde om op het illegale Icebet te spelen”, aldus Fagioli. “Ik begon met het inzetten op wedstrijden in Tirrenia, tijdens een trainingskamp van Italië O21. Ik begon met spelen omdat anderen het deden.”

In de periode daarna werden de problemen voor Fagioli steeds groter. Door zijn gokverslaving bouwde hij uiteindelijk een schuld op van zo’n 2,7 miljoen euro. Behalve zijn zeven maanden lange schorsing en 12.500 euro boete, moet Fagioli ook verplicht tien keer over zijn ervaringen praten met een groep lotgenoten.

De rechtspoot is afkomstig uit de jeugdopleiding van Juventus en maakte in 2021 zijn debuut in het eerste elftal. Tot dusver kwam hij tot 45 officiële duels namens de hoofdmacht van de huidige nummer drie van de Serie A. Dit seizoen speelde hij zes wedstrijden, waarin hij niet scoorde maar wel een assist gaf.