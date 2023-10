Italiaanse middenvelder zeven maanden geschorst na illegaal online gokken

Juventus-middenvelder Nicolò Fagioli heeft een schorsing van zeven maanden lang opgelegd gekregen, zo melden onder andere Sky Sport Italia en transfermarktexpert Fabrizio Romano. Fagioli werd, net als Sandro Tonali en Nicolò Zaniolo, beschuldigd van illegaal gokken. De twee laatstgenoemden werden om die reden uit de Italiaanse selectie gezet afgelopen week. Fagioli is dus de eerste van de drie die lange tijd geschorst wordt.

Het seizoen van de 22-jarige Italiaan zit er daarmee al zo goed als op. Volgens Romano wordt de schorsing van de middenvelder zeer spoedig officieel aangekondigd. Het Openbaar Ministerie van Turijn zou het besluit tevens al goedgekeurd hebben. Fagioli had vorige week woensdag reeds toegegeven dat justitie in Turijn hem verdenkt van gokken via illegale websites.

De vader van Fagioli, Marco Fagioli, ging eerder al publiekelijk in op de beschuldigingen aan het adres van zijn zoon. "Clubs en ouders kunnen nooit volledig verantwoordelijk zijn. Het zou goed zijn als de spelers gewaarschuwd worden door de agenten. Zij moeten de spelers adviseren en laten beseffen welke commitments je doet bij het tekenen van een contract. Zo rechtvaardigen ze het geld dat ze verdienen."

Die woorden schoten toen in het verkeerde keelgat bij het management van het Juventus-talent. "Nicolò is verslaafd aan gokken, een probleem dat ontstond toen we niet zijn agenten waren. Desondanks hebben we besloten hem niet alleen te laten. We hebben geprobeerd hem op welke manier dan ook te helpen en ik moet zeggen dat hij zich voorbeeldig gedraagt sinds hij bij ons tekende."

Tonali

Giuseppe Riso, de zaakwaarnemer van Tonali, bevestigde eerder dinsdag al dat laatstgenoemde worstelt met een gokverslaving. "Sandro lijdt aan een gokverslaving", erkent de zaakwaarnemer. "Hij is aan het vechten om dit boven te komen en ik weet zeker dat hij ook deze lastige strijd zal winnen."

"Hij is verdrietig en nog steeds in shock", vertelt Piso, die zijn dankwoord richting de werkgever van Tonali uitspreekt. "Ik wil Newcastle graag bedanken dat zij Sandro zo goed steunen. Hij traint momenteel mee en zou zaterdag (tegen Crystal Palace, red.) kunnen spelen."

"Ik hoop dat het vechten tegen dit gokverslavingsprobleem niet alleen Sandro's leven zal redden maar ook dat van andere jonge mannen die geraakt zijn door dezelfde problematiek", vervolgt Piso. "Sandro begrijpt dat hij zich moet richten op zijn probleem en dat hij het probleem aan moet pakken op een sterke en vastberaden manier", besluit de zaakwaarnemer.

Zaniolo

La Gazzetta dello Sport bracht reeds naar buiten dat een andere verdachte, Zaniolo, tegenover zijn familie heeft gezegd onschuldig te zijn. “Ik wed niet, en al helemaal niet op voetbal. Ik speelde op online platforms waarvan ik niet wist dat ze illegaal waren, maar op poker of blackjack. Meer niet", zou de aanvallende middenvelder hebben gezegd.