De Telegraaf weet exact waarom Ivan Perisic nu niet voor Ajax speelt

Ajax heeft nooit serieuze interesse getoond in Ivan Perisic, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De journalist spreekt de claim van Perisic, die Ajax aanhaalde bij zijn presentatie voor PSV, in de podcast Kick-off tegen.

PSV voegde de 35-jarige Perisic deze week transfervrij toe aan de selectie. Vrijdag sprak de 136-voudig Kroatisch international openlijk over vermeende belangstelling van Ajax. “Dat was nog voor de interesse van PSV, maar uiteindelijk besloten ze bij Ajax dezelfde groep te houden tot aan januari. En nu zit ik unfor... Nu zit ik hier bij de grote rivaal. Ik hoop dat we Ajax gaan verslaan."

Verweij schept in de podcast van zijn krant duidelijkheid. "Perisic is aangeboden aan Ajax begin september", aldus de Ajax-watcher. "Ik heb op 4 of 5 september aan Alex Kroes (technisch directeur bij Ajax, red.) gevraagd: 'Klopt het dat jullie Perisic gaan halen?' Kroes zei: 'Nee, absoluut geen sprake van. Hij is hier wel aangeboden, maar Ajax had geen interesse.'"

Valentijn Driessen noemt het 'een heel verstandige keuze' van Ajax. "Die gozer kost veel te veel geld", aldus Driessen. "Hij is ook geblesseerd geweest." Perisic liep op 20 september 2023 een gescheurde kruisband op en keerde eind februari 2024 terug in wedstrijdverband.

"Hij doet bovendien nauwelijks meer mee bij Kroatië", vervolgt Driessen. "Hij speelt wel regelmatig, maar hij heeft geen enkele inbreng."

De laatste anderhalf jaar stond Perisic onder contract bij Hajduk Split. "Daar heeft hij zijn contract afgekocht. Dat is niet voor niets. Hij moet dus ook nog een hoop tekengeld hebben."

Perisic gaat PSV volgens Driessen 'helemaal niets leveren'. "Echt niet. Er wordt dan gezegd: hij kan op zes plaatsen spelen. Welke speler in de top kan dat? Geen enkele!"