De Telegraaf noemt 2 redenen waarom Ajax-directeur Kroes donderdagavond heeft gejuicht

Ajax kan het hoofdtoernooi van de Europa League eigenlijk niet meer missen na de 1-4 zege in het heenduel van de play-offs tegen Jagiellonia Białystok, zo concluderen de Nederlandse kranten vrijdagochtend. Chuba Akpom groeide uit tot hattrickheld, maar Steven Berghuis wordt unaniem gekozen als beste man aan Amsterdamse zijde.

“Groepsfase Europa League lijkt al een feit”, kopt Mike Verweij namens De Telegraaf. Mocht Ajax over twee duels met Jagiellonia afrekenen, is er overigens geen sprake meer van ‘een groepsfase’. In het nieuwe format wordt er gewerkt met één ranglijst voor alle 36 deelnemende clubs.

Na een vroege Poolse tegentreffer zag Verweij ‘Berghuis, de beste man aan de zijde van Ajax', Chuba Akpom bedienen bij de 1-1. “Technisch directeur Alex Kroes zal die gelijkmaker om twee redenen met gejuich hebben begroet. Allereerst omdat Ajax binnen vijf minuten de onnodig opgelopen schade repareerde, maar ook omdat de beelden van de fraaie treffer misschien toch nog clubs over de streep trekken de Engelsman in de slotdagen van de transfermarkt te kopen”, aldus de clubwatcher.

Wout Weghorst aast zoals bekend op een transfer naar Ajax, maar deze lijkt enkel doorgang te kunnen vinden bij een verkoop van Akpom. Johan Inan van het Algemeen Dagblad zag eveneens dat de Engelse spits zich in de etalage speelde.

“Akpom tijdens afscheidstournee goud waard met hattrick”, schrijft hij. “Terwijl technisch directeur Alex Kroes hem op de tribune nog altijd probeerde te verkopen om Wout Weghorst eindelijk uit de wachtkamer te kunnen trekken, zag hij Akpom met een hattrick de belangstelling opkrikken.”

Inan is verder lovend over Berghuis: “Hoe meer hij aan de bal kwam, hoe beter de Amsterdammers gingen voetballen. Voor rust werd duidelijk dat Ajax vooralsnog voor creativiteit grotendeels afhankelijk is van de sierlijke linkspoot.”

Willem Vissers van De Volkskrant kwam ook tot de conclusie dat Berghuis de grote uitblinker was. “Ja, als Berghuis de vrijheid krijgt om te doen wat hij verzint, als hij de ideeën kan uitvoeren die ontstaan in zijn van creativiteit overlopende brein, dan is alleen dat al een kwestie van genieten.”

Vissers heeft daarnaast mooie woorden over voor Akpom. “Zijn hattrick was een mooie beloning voor het harde werk. Vorige week voetbalde hij uitstekend tegen Panathinaikos, maar wist hij geen kans te benutten. Het zou ergens jammer zijn als hij vertrekt. Net als verdediger Josip Sutalo behoort hij tot de betere aankopen van de allang weer vertrokken technisch directeur Sven Mislintat.”