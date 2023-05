De Mos legt verbanden en noemt één specifieke nieuwe club voor Xavi Simons

Aad de Mos denkt dat Xavi Simons weleens naar Arsenal zou kunnen verkassen. De spelmaker van PSV wisselde onlangs van zaakwaarnemer en wordt nu begeleid door het Engelse duo Darren Dein en Stuart Peters. Volgens De Mos heeft dat tweetal goede contacten bij the Gunners en zou de switch van Simons te maken kunnen hebben met een aanstaande overstap naar het Emirates Stadium.

De toekomst van Simons is al wekenlang onderwerp van gesprek. Paris Saint-Germain kan de twintigjarige spelmaker middels een clausule voor twaalf miljoen euro terughalen en zou dat graag willen, maar het is nog niet duidelijk of Simons dat zelf ook wil. Nu voegt De Mos een nieuw hoofdstuk toe aan het verhaal. "Zijn zaakwaarnemerswissel geeft aan dat hij zoekende is", begint de analist zijn verhaal in een video-item van het Eindhovens Dagblad. "Misschien denkt hij wel aan Arsenal. Zijn nieuwe zaakwaarnemers hebben daar veel contacten."

Volgens De Mos staat het buiten kijk dat PSV er alles aan moet doen om Simons, die afgelopen zondag weer belangrijk was voor zijn team door de late winnende treffer te maken tegen Fortuna Sittard (2-1), te behouden. "Ik hoop dat Earnest Stewart (de technisch directeur van PSV, red.) het voor elkaar krijgt om Simons hier in Eindhoven te houden. Dat moet prioriteit nummer één zijn voor PSV en dus moeten er snel stappen worden ondernomen."

De twintigjarige Simons werd door PSV transfervrij overgenomen van PSG en dat zal de Eindhovenaren zeker niet spijten. Dit seizoen was de Oranje-international met negentien treffers en twaalf assists in 46 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren een zeer belangrijke pion voor trainer Ruud van Nistelrooij. Daar Simons nu voor vijf jaar vastligt bij PSV en alleen zijn voormalige werkgever uit Parijs hem voor twaalf miljoen euro kan wegplukken, schat het gerenommeerde Transfermarkt zijn transferwaarde nu in op dertig miljoen euro.