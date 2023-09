‘De Gea denkt na vertrek bij Manchester United aan opvallend besluit’

Zaterdag, 23 september 2023 om 09:10 • Wessel Antes

David de Gea (32) denkt eraan om een punt achter zijn spelersloopbaan te zetten, weet The Guardian. De Spaanse doelman, die momenteel transfervrij is na zijn vertrek bij Manchester United, is het wachten op een nieuwe club zat. Indien er geen aanbieding meer komt van een topclub, vindt De Gea het welletjes geweest. Een lucratief avontuur buiten Europa ziet de 45-voudig international van La Roja namelijk niet zitten.

Vanuit de Saudi Pro League kreeg De Gea in de afgelopen maanden meerdere aanbiedingen van vermogende clubs, maar de Madrileen is van mening dat hij nog makkelijk meekan in de Europese top. De ervaren sluitpost is momenteel in training om zijn conditie op peil te houden, maar begint het wachten beu te raken. De Gea begint langzaam aan zijn voetbalpensioen te denken, ondanks zijn jonge leeftijd voor een doelman. Transfermarkt schat zijn marktwaarde nog altijd in op 13 miljoen euro, al is hij gratis op te pikken voor topclubs.

De Gea wil zich nog één keer bewijzen bij een topclub en geeft daarbij de voorkeur aan een werkgever die in de Champions League uitkomt. De goalie voelt zich gekrenkt door zijn vertrek bij United, waarbij een gebrek aan vertrouwen van manager Erik ten Hag een grote rol speelde. De Gea had wel kunnen blijven op Old Trafford, maar moest dan akkoord gaan met een verbintenis tegen lagere voorwaarden. Zodoende besloot hij United achter zich te laten, ook omdat the Red Devils met André Onana een andere doelman wisten te strikken.

Manchester United betaalde in de zomer van 2011 zo’n 25 miljoen euro om De Gea los te weken bij Atlético Madrid. Uiteindelijk keepte de doelman maar liefst twaalf seizoenen in dienst van de Engelse grootmacht. De Gea’s teller eindigde afgelopen zomer op 545 duels in dienst van United, waarin hij 190 keer de nul hield. Als Red Devil wist De Gea beslag te leggen op de Premier League (1x), Europa League (1x), FA Cup (1x), League Cup (2x) en de Engelse Supercup (3x).