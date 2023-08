‘De dynamiek die hij met zijn acties toonde, was Rangers veel te machtig’

Donderdag, 31 augustus 2023 om 08:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:02

Daags na de klinkende 5-1 overwinning op Rangers in de play-offs van de Champions League klinken louter positieve geluiden over PSV. De Eindhovenaren zijn voor het eerst in vijf jaar terug in de groepsfase van het grootste Europese clubtoernooi en gaan zich donderdagavond melden voor de loting in het Zwitserse Nyon. Het spel van de ploeg van Peter Bosz kan het Nederlandse journaille wel bekoren.

"De manier waarop het ticket werd binnengesleept, was zeer overtuigend, want Rangers werd in grote delen van de wedstrijd van het kastje naar de muur getikt", schrijft De Telegraaf. "Een blikvanger was Ismael Saibari, die voor de eerste twee doelpunten tekende. De fysiek ijzersterke Marokkaans jeugdinternational kreeg vorig seizoen onder Ruud van Nistelrooij de kans, maar was nog niet beslissend genoeg. In de eerste weken van dit seizoen is hij in dat opzicht een revelatie."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rik Elfrink spreekt in het Eindhovens Dagblad over 'opluchting' en 'blijdschap'. "Er is werkelijk een last van de schouders van veel PSV'ers gevallen. Sportief en financieel stond de club de afgelopen jaren meer dan eens onder druk, maar een ommekeer lijkt nu echt ingezet", aldus de clubwatcher. "Man van de wedstrijd tegen Rangers was Ismael Saibari, die vorig jaar door Van Nistelrooij bij de A-selectie van PSV werd gehaald. Zijn goals gaven de Eindhovense club het benodigde vertrouwen."

Dynamiek

Elfrink heeft duidelijk genoten van Saibari. "Een speler die vorig seizoen zo enorm veel moeite had om te scoren en zowel bij de beloften als bij de grote mannen te veel kansen liet liggen. De kritiek op zijn droogte zwol aan, maar na Van Nistelrooij hield ook Bosz vertrouwen in zijn middenvelder", vervolgt hij. "Dat betaalde zich gisteravond helemaal uit, want naast zijn goals speelde Saibari ook een dijk van een wedstrijd. De dynamiek die hij met zijn acties toonde, was Rangers veel te machtig."

"Met de toetreding tot de Champions League rekende PSV af met een vloek die in Eindhoven rustte op de play-offs", schrijft de Volkskrant. "De ploeg van trainer Bosz toonde aan verder te zijn dan het PSV van vorig seizoen. Er zit een duidelijke - aanvallende en attractieve - lijn in het spel van PSV. Met twee doelpunten en goed spel eiste Ismael Saibari een verrassende hoofdrol op bij de overtuigende zege. Het is alweer even geleden dat Barcelona of Manchester United naar Eindhoven kwamen."

Schouten als centrale verdediger

Ook het NRC zag 'schitterende goals' en 'overtuigend aanvalsspel'. "Het prestige, de miljoenen, het sportieve perspectief: PSV hunkert ernaar", schrijft het dagblad. Vooral de keuze om André Ramalho te slachtofferen voor Jerdy Schouten pakte goed uit. "Een gewaagde keuze, omdat Schouten middenvelder is, geen verdediger. Momenten van klasse zijn nodig om het open te breken. Na vijf jaar staat PSV weer tussen de Europese elite."

"Dat Bosz ervoor koos om Schouten, die van nature middenvelder is, als inschuivende verdediger op te stellen, zei iets over de visie van de trainer", vult de Volkskrant aan. "Maar het liet ook zien dat de selectie van PSV nog niet in balans is. De club versterkte het team in aanvallend opzicht op meerdere plekken, maar legde nog geen centrale verdediger vast. De positie is al jarenlang een zwakke plek."