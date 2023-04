‘De dag dat Raiola stierf, werd hij al gebeld door een agent. Opzouten, zei hij’

Maandag, 24 april 2023 om 12:31 • Tom Rofekamp

Het voetbalimperium dat Mino Raiola opbouwde, is langzaam aan het afbrokkelen. Dat bevestigen verschillende directe betrokkenen, waaronder zakenpartner Rafaela Pimenta, aan het NRC. Tal van Raiola's cliënten zijn nu bij een afsplitsing onderbracht, dat onder leiding staat van zijn neef Vincenzo. Er is echter geen sprake van rancune.

Sinds Raiola's overlijden is Pimenta het uithangbord van One, het bedrijf van de wijlen zaakwaarnemer. Ze kreeg nauwelijks tijd om stil te staan bij zijn dood, zo vertelt ze. "De dag dat Mino stierf, werd (client, red.) Walter Benítez al gebeld door een agent. Walter werd woedend en zei dat hij moest opzouten. Meestal proberen ze het via sociale media, berichtjes op Instagram bijvoorbeeld. Ik vind dat zo laag", aldus Pimenta.

Toch heeft het afbrokkelen geen externe, maar interne hoofdoorzaak. José Fortes Rodriguez, een Nederlandse zaakwaarnemer die nauw met One samenwerkte, besloot zich af te splitsen en Vincenzo Raiola ging hem achterna. Met hun nieuwe agentschap Team Raiola vertegenwoordigen zij nu onder meer Ryan Gravenberch, Brian Brobbey en Justin Kluivert, oud-cliënten van Mino. Dat zet echter geen kwaad bloed bij Pimenta.

"José wilde zijn eigen weg gaan, dat steun ik", vertelt ze. "De Nederlandse kant van de business lag veel meer bij hem en bij Mino dan bij mij, dus het is niet meer dan normaal dat veel Nederlandse spelers nu bij José horen." Ook jegens Vincenzo koestert ze geen wrok. "Vincenzo is 46 en heeft het vak geleerd bij dit bedrijf. Logisch dat hij het eens zelf wil proberen. There is no stress."

Nanny Pimenta

Hoewel Gravenberch, Brobbey, Kluivert en volgens Transfermarkt ook Zlatan Ibrahimovic van agentschap wisselden, is de clientèle van One nog steeds aanzienlijk te noemen. Pimenta en consorten hebben nog altijd namen als Erling Braut Haaland, Paul Pogba, Marco Verratti en Xavi Simons in hun stal. Voor hen is 'de machtigste voetbalvrouw ter wereld' bereid ver te gaan. "Voor een topbankier die wordt overgeplaatst naar Shanghai wordt ook alles geregeld. Huis, chauffeur, dokter, noem maar op. Waarom? Omdat de bank wil dat hij zijn werk goed doet. Noem me een nanny, prima, dan ben ik de beste nanny die je ooit hebt gezien.”