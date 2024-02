De Bruyne wil absoluut niet naar Saudi-Arabië en prefereert andere competitie

Kevin de Bruyne is niet van plan om komende zomer in te gaan op aanbiedingen vanuit Saudi-Arabië, zo meldt The Athletic. De middenvelder van Manchester City sluit zijn carrière liever af in de Verenigde Staten. Zelfs als hij daar veel minder kan verdienen.

Afgelopen zomer klopte het Public Investment Fund uit Saudi-Arabië (PIF) aan bij De Bruyne en bood hem een jaarsalaris van maar liefst zeventig miljoen euro aan om te komen spelen in het Midden-Oosten.

De inmiddels 32-jarige spelverdeler zei resoluut ‘nee’ tegen het aanbod. Zijn huidige contract bij Manchester City loopt door tot medio 2025 en het is niet ondenkbaar dat hij een nieuw contract tekent en zijn loopbaan afsluit in Engeland. Al zijn daar nog geen gesprekken over gevoerd.

De Bruyne keerde vorige maand terug na maanden afwezigheid vanwege een hamstringblessure. Manchester City wil de gesprekken pas openen, als ze zeker weten dat hij zijn oude vorm kan terugvinden.

Als er komende zomer een flink geldbedrag op tafel komt, is het dan ook niet ondenkbaar dat Manchester City een bod gaat accepteren. The Citizens kunnen volgens het voetbalblad een bod van honderd miljoen euro op een speler van 32 jaar oud niet weigeren.

Clubs uit Saudi-Arabië zijn dan ook zeer geïnteresseerd in zijn diensten. Er is alleen één probleem: De Bruyne en zijn gezin zien een overstap naar het Midden-Oosten totaal niet zitten.

Manchester City wacht de situatie dus af en clubs en Saudi-Arabië zullen niet snel opgeven. De Bruyne hoopt nog van waarde te kunnen zijn voor de kampioen van Engeland en daarna af te bouwen in de Major League Soccer.



