De Bruyne direct goud waard voor Man City in eerste CL-optreden sinds finale

Manchester City heeft dinsdagavond een flinke stap gezet richting de kwartfinale in de Champions League. De bekerhouder won namelijk met 1-3 op bezoek bij het dappere FC Kopenhagen. Kevin De Bruyne maakte zijn eerste speelminuten van dit seizoen in het miljardenbal en had met een goal en anderhalve assist direct een zeer belangrijk aandeel in de zege van de Engelse grootmacht op Deense bodem. Magnus Matsson scoorde bij zijn debuut in het shirt van Kopenhagen, maar die goal kon een nederlaag dus niet voorkomen.

Aan de kant van Kopenhagen was er dinsdagavond dus een basisplaats voor Matsson als linkshalf. De Deen werd in de winterstop voor iets meer dan vier miljoen euro overgenomen van NEC en maakte zijn officiële debuut voor de Deense topclub. Een linie achter hem startte Kevin Diks, met een verleden bij onder meer Vitesse en Feyenoord, als linksback.

Guardiola koos zoals verwacht voor Ederson onder de lat. De Engelse verdediging bestond (van rechts naar links) uit Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias en Nathan Aké. Bernardo Silva en Rodri zorgden voor de balans op het middenveld. De aanvallende impulsen kwamen van Phil Foden, De Bruyne en Jack Grealish. Erling Haaland was de aanvalsleider van the Citizens in het Parken Stadion in Kopenhagen.

???????? ?????? ?? Kevin De Bruyne met een héérlijke schuiver voor de openingstreffer van Manchester City! ??#ZiggoSport #UCL #CPHMCI pic.twitter.com/hXU74pEDOG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2024

Manchester City zette direct de toon in Kopenhagen en was tot tweemaal toe dicht bij de zo gewenste vroege openingstreffer. De Bruyne kopte echter naast uit een afgemeten voorzet van Aké vanaf links. Diezelfde Aké kreeg kort daarna een unieke kans van dichtbij, nadat een kopbal van Dias onschadelijk was gemaakt door doelman Kamil Grabara. De Nederlander verprutste echter de haast niet te missen kans.

Na tien minuten spelen brak het sterkere Manchester City alsnog de ban. Op aangeven van Foden schoot De Bruyne de bal vanaf binnen de zestien onberispelijk in de verre hoek. Het was het eerste doelpunt dit seizoen van de Belgische spelmaker in de Champions League, waarin hij vanwege blessureleed nog niet schitterde. Zijn laatste Champions League-optreden dateert van juni vorig jaar, toen hij in de met 1-0 gewonnen finale tegen Inter na 36 minuten afhaakte met een blessure. De Bruyne keerde exact een maand geleden terug en staat inmiddels op twee goals en zes assists in zeven duels in alle competities.

Er was halverwege de eerste helft tegenslag voor het dominante Manchester City. Grealish kreeg een tik en kon niet verder, waardoor Guardiola Jérémy Doku binnen de lijnen bracht. Manchester City bleef desondanks onverminderd aanvallen en had pech toen een voorzet van Silva via Kopenhagen-verdediger Denis Vavro op de lat belandde. Foden leek kort daarna ook af te haken, maar kon na een blessurebehandeling toch verder.

MAGNUS MATTSSON! ?? De oud-speler van NEC knalt Kopenhagen op fantastische wijze op 1-1 tegen Manchester City ?? En dat bij zijn debuut! ?????#ZiggoSport #UCL #CPHMCI pic.twitter.com/Vi3M38xNqc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2024

Waar iedereen dacht aan de 0-2, daar verscheen in de 34ste minuut de 1-1 op het scorebord. Een slordige pass van Ederson kwam terecht bij Mohamed Elyounoussi, wiens schot nog werd geblokt. De rebound viel echter voor de voeten van Matsson, die de bal op rand zestien in de rechterhoek schoot: 1-1. Grote vreugde bij de fans en de miljoenenaankoop zelf na de gelijkmaker die toch wel uit de lucht kwam vallen.

Manchester City herstelde de voorsprong nog voor rust. De Bruyne kreeg de bal in een duel met Matsson enigszins gelukkig bij Silva, die snel schakelde en de bal op fraaie wijze en met links in de verre hoek liet verdwijnen: 1-2. De Bruyne kreeg de assist overigens niet officieel op zijn naam. Een tegenvaller voor Kopenhagen, dat zich knap had teruggeknokt in de wedstrijd.

De bekerhouder ging na rust op zoek naar de derde treffer, met De Bruyne en Doku als de grote roergangers op aanvallend vlak. Haaland probeerde zich ook te onderscheiden, maar de Noorse aanvalsleider maakte een ongelukkige indruk in Kopenhagen. Diks kreeg een kwartier voor tijd geel voor een charge op Silva, die ondanks de pijn de strijd kon hervatten.

Manchester City gaat toch met een voorsprong rusten! ?? Bernardo Silva maakt er 2-1 van ??#ZiggoSport #UCL #CPHMCI pic.twitter.com/CN5M5AOMVd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2024

Met nog ruim tien minuten te spelen ging de niet fitte Silva toch naar de kant. Zijn Portugese landgenoot Matheus Nunes kreeg hierdoor nog even de kans zich te bewijzen. Kort daarvoor wist Scott McKenna met een uiterste krachtsinspanning te voorkomen dat Haaland het duel in het slot zou gooien. De 1-3 kwam er alsnog in blessuretijd, toen Foden raak schoot op aangeven van de uitblinkende De Bruyne. De return in Manchester volgt op 6 maart.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties