David Neres promoveert wonderschone pass van Orkun Kökçü tot assist

Orkun Kökçü heeft zondagavond zijn visitekaartje afgegeven bij Benfica. De Haarlemmer leverde met twee assists, waarvan één hele fraaie op David Neres, een aanzienlijke bijdrage in de 4-0 zege van as Águias op Portimonense. Ook Rafa Silva blonk uit met twee goals en een assist. Dankzij de zege heeft koploper Benfica nu drie punten meer dan Sporting Portugal, dat nog wel twee duels tegoed heeft.

Trainer Roger Schmidt had naast Kökçü en Neres ook een basisplaats in huis voor voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes, die als linksback speelde. Rafa Silva stond in de spits en werd in zijn rug gesteund door Neres, João Mario en Ángel Di María.

Kökçü kreeg in de openingsfase van het duel met Portimonense de kans om zichzelf op het scorebord te zetten. Na een fraaie actie van Neres op de achterlijn belandde de bal via Di María voor de voeten van de Turks international, die doelman Kosuke Nakamura van dichtbij niet wist te verschalken.

De Japanse goalie had na een half uur spelen ook een prima antwoord in huis op een schot van de mee opgekomen Nicolás Otamendi, die na een prima eerste aanname in de korte hoek probeerde de scoren. Nakamura kwam goed zijn doel uit en redde Portimonense. Di María gaf Nakamura de kans om vlak voor rust opnieuw uit te blinken, door zijn schot niet genoeg richting de hoek te krijgen.

Tussen de 55ste en 59ste minuut ging het bijzonder snel en vielen er drie treffers. Enkele fraaie korte combinaties vlak voor de zestien van de bezoekers leken niets op te leveren, totdat de bal via Alexander Bah voor de voeten van Rafa Silva belandde. De spits schoot met buitenkant rechts via Nakamura raak: 1-0.

Bij de 2-0 speelde Kökçü een grote rol. De voormalig aanvoerder van Feyenoord stak Neres op prachtige wijze de diepte in, waardoor de ex-Ajacied oog in oog kwam te staan met Nakamura. Neres omspeelde de Japanner, waarna hij simpel binnenschoof.

Kokcü ? Neres! ?? Een heerlijke pass van de oud-Feyenoorder op de ex-Ajacied, die het heel netjes afmaakt ??#ZiggoSport #LigaPortugal #SLBPSC pic.twitter.com/yn8mUDZGE8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 25, 2024

Rafa Silva speelde ook een belangrijke rol bij het derde doelpunt van de avond. Met buitenkant voet gaf hij perfect voor aan Di María, voor wie het een koud kunstje was om van dichtbij binnen te tikken: 3-0.

Daarmee was het nog niet gedaan voor Rafa Silva, die een kwartier voor tijd voor de vierde en laatste treffer van de wedstrijd zorgde. Kökçü kreeg de bal in de zestien en speelde direct door tot bij de tweede paal, waar Rafa Silva zijn tweede van de avond binnentikte. Een prima overwinning voor Benfica, dat midweeks ook al succes boekte door in de Europa League ten koste van Toulouse de achtste finales te halen.

