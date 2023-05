Dapper AZ gaat strijdend ten onder en moet finaleticket aan West Ham laten

Donderdag, 18 mei 2023 om 22:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:34

AZ is er niet in geslaagd om de finale van de Conference League te bereiken. Op eigen veld was de 0-1 nederlaag tegen West Ham United niet voldoende om de 2-1 nederlaag uit het heenduel te compenseren. Diep in blessuretijd tekende Pablo Fornals de enige treffer van de wedstrijd aan. In de finale treffen the Hammers de winnaar van de andere halve finale, die gaat tussen FC Basel en Fiorentina. Bij laatstgenoemd duel is een verlenging nodig om een beslissing te forceren.

Mathew Ryan stond onder de lat en zag een viermansverdediging voor zich staan. Yukinari Sugawara en Kerkez (teruggekeerd van schorsing) stonden op de backpositites geposteerd, terwijl het defensieve hart gevormd werd door Sam Beukema en Pantelis Hatzidiakos. Het middenveld bestond uit Tijjani Reijnders, Sven Mijnans en aanvoerder Jordy Clasie. Voorin moesten Myron van Brederode (rechts) en Karlsson (links) de aanvoer richting diepste spits Vangelis Pavlidis verzorgen.

In de tweede speelminuut liet AZ zich al gelden. Uit een hoekschop, die werd verdiend na een afgeketst schot van Karlsson, belandde de bal voor de voeten van Clasie. De middenvelder haalde uit, al kreeg hij zijn schot niet tussen de palen. Vervolgens bleef AZ de aanval zoeken, maar in de laatste fase ontbrak het de ploeg aan scherpte en nauwkeurigheid om voor groot gevaar te zorgen. In de 25ste speelminuut schrok AZ wakker.

Nadat Beukema op kinderlijk eenvoudige wijze van de bal werd gezet op het middenveld werd Lucas Paquetá in stelling gebracht. De middenvelder kapte de wegglijdende Clasie uit en schoot vanaf de rechterkant richting de verre hoek; zijn poging belandde echter op de buitenkant van de paal. De grootste kans van de eerste helft voor de Alkmaarders werd gecreëerd in de 41ste speelminuut: Sugawara zag zijn schot vanaf de rand van het zestienmetergebied geblokt worden. De hoekschop die volgde leverde geen rendement op.

Enkele minuten na rust kwam de ploeg van trainer Pascal Jansen opnieuw gevaarlijk in de buurt van het vijandige doel. Mijnans beproefde zijn geluk vanaf de rand van het strafschopgebied, maar zijn schot miste te veel kracht om doelman Alphonse Aréola te verrassen. Aan de overzijde werd Declan Rice gevaarlijk met een schot van afstand met een verraderlijke stuit; Ryan verkeek zich niet en bracht redding. Na ruim een uur spelen moest ook Aréola weer in actie komen: de Fransman voorkwam dat het schot van Hatzidiakos een treffer opleverde.

In het restant van de wedstrijd moest AZ meer risico gaan nemen om een doorbraak te forceren en de situatie leverde zowel voor de Alkmaarders als voor West Ham enkele mogelijkheden op. Voor het doel van Ryan slaagde Nayef Aguerd er net niet in om bij de tweede paal binnen te koppen; aan de andere kant van het veld tikte Thilo Kehrer bijna een voorzet van invaller Dani de Wit in eigen doel. Uiteindelijk slaagde de thuisploeg er niet meer in de ban te breken, maar West Ham scoorde nog wel. Fornals bezegelde in de 94ste speelminuut het lot van AZ: 0-1.