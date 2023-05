Danjuma heeft clubs voor het uitkiezen na slechtnieuwsgesprek bij Tottenham

Woensdag, 31 mei 2023 om 14:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:04

Tottenham Hotspur gaat de koopoptie in het contract van Arnaut Danjuma niet lichten, zo verzekert Fabrizio Romano. De buitenspeler werd afgelopen winter op huurbasis overgenomen van Villarreal en zou voor 31 miljoen euro definitief de gang naar Noord-Londen kunnen maken, maar keert dus terug in Spanje. Of Danjuma volgend jaar ook daadwerkelijk actief is in LaLiga valt nog te betwijfelen, daar verschillende clubs hun interesse kenbaar hebben gemaakt.

Nadat Danjuma in de eerste seizoenshelft bij Villarreal op de bank was beland, besloot hij deze winter zijn heil elders te zoeken. Everton leek er lange tijd met de diensten van de Nederlander vandoor te gaan, totdat Tottenham zich plots meldde. De club uit Noord-Londen schetste een mooi plaatje, maar kon niet bieden waarvoor Danjuma naar de Premier League kwam: speeltijd. De voorbije maanden kwam hij slechts 162 minuten in actie.

Tottenham heeft dan ook besloten om de koopoptie in het contract van Danjuma niet te lichten. The Spurs hadden de mogelijkheid om de aanvaller voor ruim dertig miljoen euro definitief over te nemen van Villarreal, maar zien daar vanaf. Clubs uit de Bundesliga, Ligue 1 en de Premier League zitten op het vinkentouw voor de diensten van de flankspeler. Danjuma heeft nog een contract tot medio 2026 bij Villarreal. Het is niet bekend welke rol de Spaanse club volgend jaar ziet weggelegd voor de Ossenaar.

Danjuma had bij het ingaan van dit kalenderjaar de clubs voor het uitkiezen. Naast Tottenham en Everton deed ook PSV een poging om hem terug te halen naar Nederland. De Eindhovenaren zagen in de Oranje-international de geschikte opvolger van Cody Gakpo, maar grepen mis. Door zijn reserverol bij Tottenham is Danjuma ook uit beeld geraakt bij Oranje. Bondscoach Ronald Koeman nam hem niet op in de definitieve selectie voor de komende Nations League-duels.