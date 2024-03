Dani Alves feest één dag na zijn vrijlating tot 5 uur ‘s ochtends in zijn villa

Dani Alves werd maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten uit de gevangenis in Barcelona. De voor verkrachting veroordeelde Braziliaanse oud-international heeft de borgsom van 1 miljoen euro bij elkaar gekregen en mag daardoor het hoger beroep tegen zijn veroordeling in vrijheid afwachten. Dit vierde hij de dag erna tot in de vroege uurtjes.

Op 22 februari jongstleden werd Alves schuldig bevonden aan het verkrachten van een vrouw in een toilet van een nachtclub in Barcelona eind december 2022. De Catalaanse rechtbank oordeelde dat Alves voor vier jaar en zes maanden achter tralies moet zitten, nadat het Spaanse Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van negen jaar en een schadevergoeding had geëist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Geen van de procederende partijen was eind februari tevreden met de rechterlijke uitspraak. Het kamp van de voormalig voetballer heeft de aantijgingen meerdere keren ontkend, al waren Alves’ verklaringen niet altijd waterdicht en paste hij ze meerdere keren aan.

In afwachting van de behandeling van het hoger beroep vroeg Alves om een tijdelijke vrijlating en de rechter besloot dat de Braziliaan zijn beroep in vrijheid mocht afwachten voor een borgsom van één miljoen euro.

Deze borgsom werd uiteindelijk ook betaald. Aan de vrijlating hangen wel enkele voorwaarden. Zo moet Alves zijn Braziliaanse én Spaanse paspoort inleveren, zodat hij het Iberische schiereiland niet kan verlaten, en mag hij niet in de buurt van het slachtoffer komen.

Feestende Alves

Na het verlaten van de gevangenis ging Alves volgens verschillende Spaanse media direct naar zijn woning in de Catalaanse gemeente Esplugues de Llobregat. De krantschrijft dat hij de villa daarna niet zou hebben verlaten. Maandagavond kreeg de Braziliaan bezoek van twee vrienden, die beiden een capuchon droegen. Zij weigerden om vragen te beantwoorden van de media die zich rondom de woning van Alves hadden verzameld.

Dinsdag, de dag na zijn vrijlating, vierde Alves de verjaardag van zijn vader in een restaurant in Barcelona, waarna het feest met enkele vrienden werd voortgezet in de villa van de momenteel clubloze voetballer. Volgens de Spaanse televisiezender Telecinco zou het er pas na vijf uur in de ochtend rustig zijn geworden.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties