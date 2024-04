Commissarisleden Mosman, Schlick en Van Oevelen treden terug uit RvC Ajax

Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen kiezen ervoor terug te treden als leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax, zo communiceren de Amsterdammers via de officiële kanalen.

De commissarisleden kiezen daarvoor omdat zij de mening zijn toegedaan dat de discussie zich 'nu te veel rondom hun persoon concentreert, terwijl deze gericht zou moeten zijn op de inhoud'. Het drietal zal aftreden zodra hun takenpakket is overhandigd aan de de nieuwe leden van de RvC.

RvC-voorzitter Michael van Praag betreurt het besluit van zijn collega's. “Wij vinden het bijzonder jammer, maar we hebben dit besluit te respecteren", laat hij zich op de clubkanalen citeren.

"Mede namens de andere RvC-leden Leo van Wijk en Danny Blind wil ik hen alle drie bedanken voor het tomeloos inzetten van hun bedrijfsmatige kennis en ervaring voor onze club. Wij gaan hard aan de slag om opvolgers voor hen te vinden.”

De RvC-leden worden al geruime tijd veelvuldig bekritiseerd. Mosman werd op haar werk onlangs lastiggevallen door een Ajax-supporter. De commissaris, die tevens bestuursvoorzitter is bij pensioenbelegger APG, zag op de muren van het kantoorpand 'RvC out' en 'Mosman out' gekalkt worden.

De RvC kent sowieso een roerige periode. Het bestuursorgaan staat momenteel lijnrecht tegenover de bestuursraad, die met 73 procent van de aandelen grootaandeelhouder is van het bedrijf Ajax.

Die impasse heeft alles te maken met Alex Kroes. De RvC is voornemens om de geschorste algemeen directeur onmiddellijk te ontslaan, terwijl de bestuursraad aandringt om die optie te heroverwegen.

Verweij

Volgens Mike Verweij vankomt het vertrek van Mosman, Schlick en Van Oevelen volgens velen binnen Ajax veel te laat. "Het drietal was medeverantwoordelijk voor de aanstelling van de gehate Maurits Hendriks, die Edwin van der Sar overrulede en Mislintat binnenloodste. De toezichthoudende commissarissen lieten Mislintat 115 miljoen euro aan twaalf veelal niet Ajax-waardige spelers uitgeven en schorsten Kroes tegen de wil van de leden – en naar zaterdag bleek – tegen de wil van de bestuursraad."

Verweij vraagt zich hardop af of er op korte termijn meer mensen binnen de Ajax-organisatie vertrekken. "Of financieel directeur Susan Lenderink, die alle Mislintat-transfers accordeerde, uiteindelijk ook haar conclusies trekt, is onbekend."

