Clubicoon United hekelt vertrek Ronaldo: ‘Dat hoor je als manager te weten’

Woensdag, 19 april 2023 om 17:20 • Morris Visser • Laatste update: 17:48

Dimitar Berbatov is niet onder de indruk van de prestaties van Manchester United dit seizoen. De Bulgaar, die in 2008 bij the Red Devils tekende en daar prijs na prijs won, is van mening dat de club van Erik ten Hag moet strijden voor het kampioenschap in de Premier League. Ook is hij kritisch op de manier waarop Cristiano Ronaldo eind vorig jaar vertrok. “Wanneer je iemand hebt met de status van Ronaldo, een levende legende in het voetbal, moet je hem respect tonen”, aldus Berbatov.

De oud-spits vindt dat United niet tevreden kan zijn met het huidige seizoen. “Naar mijn mening zouden ze moeten vechten voor het kampioenschap zoals voorheen”, begint Berbatov, sprekend namens Enterprise Rent-A-Car, tegen GOAL.com en Voetbalzone. “Natuurlijk zijn de tijden veranderd, de macht in het voetbal is verschoven. Maar voor United zou dit seizoen niet gezien moeten worden als een groot succes. Ze zullen keer op keer moeten vechten voor de grote prijzen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

The Red Devils, die op dit moment derde staan in de Premier League, verspeelden vorige week nog een 2-0 voorsprong tegen Sevilla in de kwartfinale van de Europa League. Uiteindelijk eindigde het duel met de Spanjaarden in 2-2. “Als ik mensen verhalen vertel over mijn tijd bij United is er één woord dat altijd terugkomt: concentratie”, aldus Berbatov. “Dat was het woord dat Sir Alex Ferguson ons altijd meegaf vlak voordat we het veld betraden. Concentreren tot de negentigste minuut. Dat is vaak het probleem: het gebrek aan concentratie wanneer je met 2-0 leidt en denkt dat het al gespeeld is. Nou, de wedstrijd is dus nog niet gespeeld. Helemaal niet als je speelt tegen een ploeg zoals Sevilla.”

Nieuwe spits

De Bulgaar vindt dat United een nieuwe spits nodig heeft. Zelf scoorde Berbatov 56 keer in 149 wedstrijden voor the Mancunians. “Iemand die doelpunten kan leveren”, legt hij uit. “Je moet een spits kopen waarvan je zeker weet dat hij 25 goals maakt. Zo iemand hebben ze nodig. Ze moeten heel snel op zoek naar een goede doelpuntenmaker.” De oud-spits zou Harry Kane graag zien komen, hoewel hij niet denkt dat de Engelsman Tottenham Hotspur zal verlaten. Ook ziet hij een risico in de leeftijd van Kane, aangezien hij dertig wordt in juli.

“Er bestaat geen twijfel over zijn scorend vermogen. Hij is een van de beste van zijn generatie in het maken van goals, hoe hij de wedstrijd beleeft en hoe hij het spel begrijpt. Hij is ongelofelijk. Ik denk dat hij bij Tottenham blijft aangezien ik denk dat zijn nalatenschap voor Spurs te groot is”, vervolgt Berbatov. “Hij is topscorer aller tijden, evenals topscorer van Engeland. Hij is de tweede aanvoerder bij Tottenham. Het eerste wat er bij het woord ‘Spurs’ bij mij naar boven komt is Kane. Zijn legacy daar is gewoon te groot. Als je naar een andere club gaat, denk ik dat niemand die een band heeft met Spurs blij zal zijn. Iedereen zal woest zijn.”

Berbatov ziet in Victor Osmhen ook een geschikte optie. De Nigeriaan staat dit seizoen op 21 doelpunten in de Serie A en leidt Napoli daarmee naar de eerste landstitel sinds 1990. “Het is zo lastig omdat je iemand nodig hebt die een garantie is voor doelpunten. Iemand van de juiste leeftijd zodat hij zich kan ontwikkelen en alleen maar beter en beter kan worden. Je moet hem dus voor meerdere jaren kunnen gebruiken. Naar mijn mening is Osimhen zo iemand”, zegt Berbatov. “Hij beleeft een ongelofelijk seizoen en laat goede dingen zien. Dit is het type speler dat ik zou willen zien bij United.”

Pijnlijke vertrek van Ronaldo

De oud-spits heeft het daarnaast ook over het vertrek van Ronaldo bij United eind vorig jaar. Volgens Berbatov was de ‘Ronaldo-soap’ een geval van slecht management. “Ik denk niet dat het een fout was om hem terug te halen. In het eerste seizoen maakte hij veel doelpunten. Naar mijn mening was het een kwestie van misverstanden, miscommunicatie en een gebrek aan wederzijds respect.”

“Wanneer je iemand hebt met de status van Ronaldo, een levende legende in het voetbal, moet je hem respect tonen”, aldus Berbatov. “Je hoeft niet constant met hem te praten. Als hij niet speelt, vertel je hem dat en leg je de keuze uit waarom je hem niet opstelt. Hij moet zich speciaal voelen, helemaal omdat hij dat ook is. Dit soort spelers hebben die status verdiend in het voetbal en dit hoor je als manager te weten. Als je dit niet laat zien loopt het uit de hand, net zoals afgelopen winter met Ronaldo en Ten Hag.”

Dimitar Berbatov en Ben Foster waren te zien in de Enterprise Rent-A-Car UEFA Europa League 2022/23 campagne, Mission Masterclass. Je kunt aflevering één hier bekijken.