Ex-Manchester United-spits Dimitar Berbatov neemt weer deel aan verkiezingen

Dimitar Berbatov heeft zich kandidaat gesteld voor het presidentschap bij de Bulgaarse voetbalbond (BFU). De voormalig topspits van onder meer Manchester United en Bayer Leverkusen hoopt de opvolger te worden van Borislav Mihaylov, die eind november onder grote druk opstapte. Het is de tweede keer dat Berbatov een gooi doet naar het presidentschap van de BFU.

Mihaylov, de vader van voormalig FC Twente-goalie Nikolay Mihaylov, stapte na massale kritiek op zijn functioneren af als voorzitter van de BFU. Bulgarije kende een dramatische EK-kwalificatiecampagne, wat Mihaylov kwalijk werd genomen. Bulgarije wist in Groep G van de EK-kwalificatie niet één keer te winnen in een groep met Hongarije, Servië, Montenegro en Litouwen. Met vier punten eindigden de Leeuwen onderaan in de groep.

Voorafgaand aan het laatste duel in de groep, thuis tegen Hongarije op 16 november, braken er rellen uit in het centrum van de hoofdstad Sofia. In de buurt van het Vasil Levski Stadion, waar de wedstrijd tegen de Hongaren (2-2) werd afgewerkt, moest de politie hard optreden.

De opgetrommelde politie zag zich genoodzaakt om waterkanonnen in te zetten en ook werd er met wapenstokken ingeslagen op de boze fans. Mihaylov, die in eerste instantie veel krediet had opgebouwd wegens zijn heldenrol op het WK 1994 – Bulgarije haalde de halve finale – werd de kop van Jut. De laatste keer dat Bulgarije aanwezig was op een groot toernooi, was op het EK 2004.

Op 15 maart vinden de nieuwe verkiezingen plaats op een buitengewoon congres en Berbatov hoopt dit keer wel verkozen te worden tot president van de BFU. De 42-jarige oud-spits, die bekendstond om zijn fluwelen techniek, deed in oktober 2021 ook al een gooi naar het presidentschap van de BFU. Berbatov leek toen de favoriet, mede dankzij de steun van voormalig Premier League-spelers Martin Petrov en Stiliyan Petrov. Echter haalde Mihaylov toen ternauwernood meer stemmen.

Berbatov was van mening dat er gemanipuleerd was met de stemmen en stapte tevergeefs naar de rechtbank om de verkiezingsuitslag aan te vechten. Nu, twee jaar later, gaat Berbatov het opnieuw proberen. "Iedereen die zich kandidaat stelt, moet streven naar een transparant congres", laat Berbatov vrijdag weten op een persconferentie. "Ik wil duidelijk maken dat niemand van ons, niemand van ons team, kwaad zal spreken over welke presidentskandidaat dan ook. We zullen blij zijn om de programma's van de andere kanshebbers te zien."

Berbatov richt zich in zijn verkiezingsprogramma onder meer op de reorganisatie van de structuur bij de nationale teams, een nieuw format van de nationale competitie (Parva Liga) en het bouwen van nieuwe stadions, waaronder het nationale Vasil Levski Stadion. Topclub CSKA-Sofia heeft al aangekondigd zijn stadion te gaan renoveren, maar Berbatov wil dat ook andere clubs meegaan in zijn vernieuwende ideeën. Berbatov is vooralsnog de enige kandidaat voor het presidentschap van de BFU.

