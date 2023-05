City wordt verrassend overklast op slotdag; Gakpo deelt mee in doelpuntenfestijn

Zondag, 28 mei 2023 om 19:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:39

Manchester City heeft het Premier League-seizoen 2022/23 op teleurstellende wijze afgesloten. De formatie van Josep Guardiola had het lastig op bezoek bij Brentford en ging zelfs met 1-0 onderuit. Verderop in het Verenigd Koninkrijk viel er tegelijkertijd een spektakelstuk te bewonderen. Degradant Southampton kwam in het duel met Liverpool met 0-2 achter, daarna met 4-2 voor en speelde uiteindelijk met 4-4 gelijk. Cody Gakpo maakte de derde voor the Reds.

Brentford - Manchester City 1-0

Voor landskampioen City staan er nog twee finales op het programma: die van de FA Cup tegen Manchester United en de Champions League tegen Internazionale. Guardiola besloot daarom veel spelers rust te gunnen tegen Brentford. Onder meer Sergio Gómez, Cole Palmer, Rico Lewis en Kalvin Phillips kregen het vertrouwen van de Spanjaard, terwijl Nathan Aké zijn rentree maakte na blessureleed. De Nederlander zag zijn ploeg met de schrik vrijkomen in de openingsfase.

Yoane Wissa rende uit Akés rug weg na een pass van Andrew Hickey n deed zijn inzet op de paal belanden. City stelde op zijn beurt bar weinig tegenover de Brentfordse aanvalsdrift. The Citizens kregen pas na rust de eerste serieuze mogelijkheid, via Palmer. Brentford-goalie David Raya maakte die echter met weinig moeite onschadelijk. City bleef met de rug tegen de muu kreeg in de slotfase zelfs nog de deksel op de neus. Bryan Mbeumo kopte een voorzet vanaf rechts knap terug op de instormende Ethan Pinnock, die met links binnen punterde: 1-0.

?? Brentford op 1-0! Ethan Pinnock schiet de thuisploeg naar 1-0 tegen kampioen Manchester City, maar Europees voetbal zit er niet meer in... ?? https://t.co/CvxXnwHo8X#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/oppNieSc6b — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 28, 2023

Southampton - Liverpool 4-4

Voor zowel Liverpool als Southampton stond er weinig op het spel op de laatste speeldag. The Reds moeten het doen met een vijfde plek als eindnotering, terwijl Southampton recent degradeerde naar de Championship. Binnen het kwartier nam de ploeg van Jürgen Klopp een 0-2 voorsprong. Diogo Jota opende het bal na tien minuten, toen hij profiteerde van gigantische flater van Romeo Lavia. Na een kwartier spelen werd de score verdubbeld door Roberto Firmino. Bij zijn laatste wedstrijd als speler van Liverpool bewaarde hij de rust en rondde beheerst af: 0-2.

Southampton draaide het duel vervolgens volledig om en kwam nog voor rust langszij. De aansluitingstreffer kwam van de voet van James Ward-Prowse, waarna Kamaldeen Sulemana voor de gelijkmaker tekende. Het voormalige Ajax-target profiteerde van klungelig balverlies van Firmino. In de tweede helft ging Southampton door en werd de score al snel naar 3-2 getild, toen opnieuw Sulemana er vandoor ging en reservedoelman Caoimhín Kelleher voor de derde keer geklopt werd. Alsof dat nog niet erg genoeg was maakt de hekkensluiter er na een uur spelen 4-2 van via de even daarvoor ingevallen Adam Armstrong, die diagonaal raak schoot.

Van 0-2 naar 4-2 naar ??-?? ?? Southampton tegen Liverpool is weer in evenwicht ?? ?? Nu live: ???????????? ?????????????? ????????????! ?? https://t.co/EdKZgrPsTc#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/ewWWUXDVBG — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 28, 2023

De doelpuntenproductie was daarmee nog niet ten einde, daar Liverpool de marge weer naar één tilde via Cody Gakpo. De aanvaller, die na een klein uur binnen de lijnen kwam voor Curtis Jones, rondde bij de tweede paal af op aangeven van Trent Alexander-Arnold. Het betekende het zevende competitiedoelpunt van de Nederlander die in de winter overkwam van PSV. Een minuut later stond het alweer gelijk. Jota werd aan de rechterkant weggestuurd en vuurde binnen in de korte kruising: 4-4. Virgil van Dijk ontbrak in de wedstrijdselectie en bekeek het duel met zijn voormalig werkgever vanaf de tribune.

Arsenal - Wolverhampton Wanderers 5-0

Voor Arsenal zal dit seizoen altijd de boeken ingaan als het jaar waarin de titel voor het grijpen lag. De ploeg van Mikel Arteta nam het op de laatste speeldag op tegen Wolverhampton Wanderers en scoorde er lustig op los. Binnen het kwartier vond Granit Xhaka tweemaal het net. Nadat hij na tien minuten raak had gekopt op aangeven van Gabriel Jesus, verdubbelde hij de score toen Wolverhampton de bal niet uit de eigen zestien kreeg. Bukayo Saka bepaalde de ruststand op 3-0 op aangeven van Leandro Trossard. Na rust tekende Jesus met het hoofd voor de 4-0, waarna Jakub Kiwior de eindstand bepaalde op 5-0. De Pool frummelde van dichtbij binnen uit een hoekschop.