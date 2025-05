Christian Eriksen duidelijk over oude club: ‘Ik steun ze in alles, maar nu niet’

Christian Eriksen speelt woensdagavond met Manchester United de finale van de Europa League. De tegenstander die avond is de club waar de Deen 305 wedstrijden voor heeft gespeeld: Tottenham Hotspur. In een interview met Disney+ blikt de Deen vooruit op de wedstrijd in San Mamés.

In de zomer van 2013 maakte Eriksen voor iets meer dan veertien miljoen euro de overstap van Ajax naar Tottenham. In 6,5 jaar tijd bij Spurs won de middenvelder geen enkele prijs. Daarna droeg hij het shirt van Inter en Brentford, alvorens hij bij Manchester United terechtkwam.

“Ik steun Tottenham in alles, maar deze finale niet”, vertelt de Deen als hem wordt gevraagd naar het weerzien met zijn oude club. “Ik weet wat die club heeft doorgemaakt. Ik heb er een geweldige tijd gehad, maar het ontbrak nog aan een prijs”

“Wij moeten ons op onszelf richten en die beker winnen”, vervolgt Eriksen. “Tottenham mag van mij volgend jaar weer een prijs winnen.”

De finale van de Europa League kent een Nederlands tintje. Bij de Londenaren is Micky van de Ven basisklant, terwijl de selectie van Manchester United Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee, die deze week onverwacht snel terugkeerde van zijn blessure, herbergt. Laatstgenoemde was een twijfelgeval, maar reist toch mee af naar Bilbao met de ploeg van Rúben Amorim.

Dit seizoen kruisden beide ploegen drie keer eerder de degens. In Manchester werd het 0-3 voor Tottenham en in Londen waren the Lilywhites met 1-0 opnieuw te sterk voor the Red Devils. In de EFL Cup troffen de ploegen elkaar ook. Weer was Tottenham de tegenstander de baas: 4-3.

De finale van de Europa League begint om 21.00 uur. De winnaar van deze wedstrijd plaatst zich direct ook voor de Champions League.