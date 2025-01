Chelsea boekt zege mede dankzij Noni Madueke en herovert vierde plek in Premier League

Chelsea heeft maandagavond een probleemloze zege geboekt op Wolverhampton Wanderers. Op Stamford Bridge eindigde het Premier League-duel in 3-1. Door de zege klimmen the Blues naar de vierde plek in de Engelse competitie. Wolverhampton staat momenteel op een zorgwekkende zeventiende plek.

Aan de kant van Chelsea was er een basisplaats voor voormalig PSV’er Noni Madueke. Ook bij Wolverhampton stond er een ex-Eredivisionist aan de aftrap: Jørgen Strand Larsen. Ajax-huurling Carlos Forbs begon bovendien op de bank.

Halverwege de eerste helft kwam Chelsea op voorsprong. Een afgeslagen corner belandde voor de voeten van Reece James, die maar eens uithaalde. Zijn schot kwam voor de voeten van Tosin Adarabioyo terecht, en hij scoorde: 1-0. In eerste instantie werd de goal nog afgekeurd wegens buitenspel, maar dat bleek onterecht.

Die voorsprong leek de thuisploeg vast te houden tot de rust, maar in de blessuretijd van de eerste helft werd het ineens gelijk. Chelsea-doelman Robert Sánchez wilde een corner vangen, maar liet de bal los. Daardoor kon Matt Doherty er met een intikker 1-1 van maken.

Na een uur spelen kwam Chelsea opnieuw op voorsprong. Een voorzet vanaf de zijkant werd met het hoofd verlengd door Kiernan Dewsbury-Hall, waarna Marc Cucurella al vallend voor de 2-1 zorgde.

Het werd niet veel later ook 3-1. Een vrije trap van Cole Palmer werd richting doel gekopt door Trevoh Chalobah, en vlak voor de lijn gaf Madueke de bal het laatste zetje.

Met een schuiver in de lange hoek leek Nicolas Jackson er een kwartier voor tijd ook nog 4-1 van te maken, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Desondanks boekte Chelsea wel de zege.