Buitenlandse media reageren op deceptie Ajax: 'Francesco Farioli, wat een aanfluiting'

De bloedstollende titelstrijd in de Eredivisie is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Ajax speelde woensdagavond door een tegentreffer diep in de blessuretijd gelijk tegen FC Groningen (2-2), terwijl PSV simpel van Heracles Almelo won: 4-1. Daardoor is PSV de nieuwe koploper in de Eredivisie, met nog één speelronde te gaan.

De BBC zag dat Ajax een ‘dramatische gelijkmaker’ slikte, diep in de blessuretijd. Verder maakt de publieke omroep de vergelijking met een aantal andere clubs die in het verleden een bijna zeker kampioenschap nog uit handen gaven, zoals Botafogo (in 2023, na 13 punten voorsprong), Arsenal (in 2023, na 8 punten voorsprong), Newcastle United (in 1996, na 12 punten voorsprong) en Real Madrid (in 2004, na 12 punten voorsprong).

De Daily Mail, eveneens uit Engeland, schrijft: “Ajax en Jordan Henderson beleven de moeder aller inzinkingen. Door de gelijkmaker in de 99ste minuut laten ze de titel uit handen glippen.”

Het Duitse Kicker beschrijft de late 2-2 als ‘puur drama’. “Ajax is de voorsprong op PSV al weken aan het verspelen. Na de vierde wedstrijd op rij zonder zege zijn de Amsterdammers de koppositie op de ranglijst definitief kwijt”, aldus het tijdschrift.

"Sensatie in Nederland", schrijft Het Laatste Nieuws. "Wát een ommekeer. Na een nieuwe misstap in Groningen, waar de gelijkmaker in minuut 99 viel, lijkt Ajax een zekere titel helemaal te hebben weggegeven."

L’Équipe, de Franse sportkrant, heeft het over een ‘regelrechte sabotage’ bij Ajax. “Een onwaarschijnlijk scenario. Zeker omdat Ajax na speeldag 29 nog een voorsprong van negen punten had. Dit is een onverwachts cadeau voor PSV.”

Het Spaanse Sport schrijft: “Na drie waarschuwingen op rij werd de nachtmerrie van Ajax werkelijkheid. In een ongekende afdaling naar de hel hebben ze een voor PSV onoverbrugbare voorsprong langzaam maar zeker verspeeld.”

Het Italiaanse Corriere dello Sport, uit het geboorteland van Francesco Farioli dus, noemt de Ajax-trainer ‘een aanfluiting’. “Ongeloof in de Eredivisie, want Ajax is met nog negentig minuten te gaan ingehaald door PSV. Een koude douche voor Farioli en de koploper”, aldus de krant.