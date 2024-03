Buitenlandse coach gelinkt aan opvolging Van `t Schip: ‘Hij vindt Ajax geweldig’

Graham Potter ziet het zitten om komend seizoen trainer van Ajax te worden, zo stelt journalist Marcel van der Kraan in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De momenteel clubloze oefenmeester is naar verluidt ‘zeer geïnteresseerd' om zijn trainerscarrière in Amsterdam te vervolgen.

Ajax begon het seizoen met Maurice Steijn als trainer. Na een dramatische seizoenstart werd de Hagenaar echter in oktober ontslagen. John van ‘t Schip werd vervolgens bereid gevonden om het seizoen op interim-basis af te maken. De verwachting is dat hij na dit seizoen een andere functie bij Ajax gaat bekleden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Mogelijk komen de Amsterdammers bij hun zoektocht naar een nieuwe trainer uit bij de 48-jarige Potter, die tussen 2019 en 2022 naam voor zichzelf maakte als manager van Brighton & Hove Albion.

De Engelsman verdiende een transfer naar Chelsea, maar kreeg het sinds zijn aanstelling eigenlijk nooit op de rit op Stamford Bridge. Na een kleine zeven maanden werd hij door the Blues de laan uitgestuurd.

Van der Kraan is ter ore gekomen dat Potter een dienstverband bij Ajax wel ziet zitten. "Vanuit Engeland hoor ik ook nog weleens wat. Een van de trainers daar die op dit moment heel geïnteresseerd zou zijn in Ajax, is Graham Potter", onthult de journalist. “Hij bracht bij Brighton natuurlijk ook al een beetje het Ajax-voetbal.”

“Hij is volgens mij vorig jaar ook al in beeld geweest, voordat Maurice Steijn om de hoek kwam”, vervolgt Van der Kraan. “Destijds was Potter al zeer geïnteresseerd. Hij vindt Ajax een geweldige club.”

Clubwatcher Mike Verweij opteert echter voor een Nederlandse trainer als opvolger voor Van ‘t Schip. “Pascal Jansen was ook in beeld rondom de aanstelling van Steijn. Dat is wel een jongen met een AZ-verleden. Marijn Beuker en Alex Kroes hebben natuurlijk allebei bij AZ gezeten.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties