Bruno Fernandes kon afgelopen zomer vertrekken bij Manchester United: ‘Maar ik had een gesprek met Erik ten Hag’

Bruno Fernandes was donderdagavond wederom uitermate belangrijk voor Manchester United. De aanvoerder was goed voor een hattrick tegen Real Sociedad( 4-1 winst) en loodste zijn ploeg naar de kwartfinale van de Europa League. Het had deze zomer echter heel anders kunnen lopen, vertelt hij in gesprek met de BBC.

“Ik heb met de club gezeten en ik had een aanbieding waarmee ik kon vertrekken”, blikt Fernandes terug op vorige zomer. “We hebben gesproken over de mogelijkheid dat ik de club zou verlaten. Ik sprak destijds ook met Erik ten Hag en vroeg of ze me zagen als de toekomst van de club.”

“Hij was heel duidelijk tegen me, de club was heel duidelijk tegen me. Ze dachten dat ik een groot onderdeel zou worden van de wederopbouw”, aldus Fernandes, die ook een aanbieding van Bayern München op zak had.

Fernandes besloot bij Manchester United te blijven en was de eerste speler die publiekelijk reageerde op het ontslag van Ten Hag in oktober vorig jaar. Onder de nieuwe trainer Rúben Amorim is de rust nog altijd niet wedergekeerd bij the Red Devils.

“Het is nooit relaxed bij deze club. Elke dag moeten we onszelf opnieuw bewijzen”, stelt de Portugees, die zich niet groter voelt dan zijn teamgenoten. “Ik zit in hetzelfde schuitje als hen. Het maakt niet uit hoeveel je doet, we zijn een team. Ik ben erg gelukkig bij deze club en wil vanzelfsprekend voor de prijzen vechten.”

Mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe haalde eerder deze week nog hard uit naar enkele spelers van Manchester United, maar Fernandes weigert ze af te vallen. “Niemand houdt van kritiek, maar ze hebben allemaal een contract, waarbij ze stuk voor stuk moeten bewijzen dat ze dat waard zijn.”

Door de overwinning van Manchester United stroomt de ploeg door naar de kwartfinale, waar Olympique Lyon de tegenstander is. Het toernooi is van groot belang voor de club, daar het de enige nog mogelijke toegang is tot de Champions League volgend seizoen.