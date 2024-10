Bruno Fernandes laat direct na ontslag van Erik ten Hag bij Manchester United van zich horen via Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Bruno Fernandes, die afscheid neemt van de ontslagen Erik ten Hag.

Fernandes en Ten Hag onderhielden de afgelopen twee jaar een uitstekende band. De 54-jarige manager maakte van de Portugese superster zijn aanvoerder bij Manchester United, nadat Harry Maguire niet altijd meer aan spelen toekwam.

Via Instagram richt Fernandes zich tot Ten Hag. “Bedankt voor alles, baas. Ik waardeer je vertrouwen en de momenten die we samen hebben gedeeld. Ik wens je het allerbeste. De laatste periode was niet goed van ons allemaal. Ik hoop dat de goede dingen die Erik heeft gedaan de fans bijblijven.”

In totaal speelde Fernandes liefst 120 officiële wedstrijden onder Ten Hag. Daarin was de Portugees goed voor 29 doelpunten en 32 assists. Fernandes zelf ligt nog tot medio 2027 vast op Old Trafford, waar hij in de komende weken te maken krijgt met interim-manager Ruud van Nistelrooij.