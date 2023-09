Bruggink doodziek van mislukte deal: â€˜Misschien financieel verder moeten gaanâ€™

Bruggink doodziek van mislukte deal: ‘Misschien financieel verder moeten gaan’

Woensdag, 13 september 2023 om 08:40 • Mart Oude Nijeweeme

Arnold Bruggink heeft in Voetbal International teruggeblikt op de afgelopen transferperiode. De nieuwe technisch directeur van FC Twente zag een groot aantal basisspelers vertrekken en haalde daar niet altijd de gewenste vervangers voor terug. Vooral het mislopen van Ruben van Bommel doet nog steeds zeer bij Bruggink.

De buitenspeler had deze zomer de clubs voor het uitkiezen en gaf uiteindelijk de voorkeur aan het sportieve plan van AZ. "Ik had sterk de indruk dat Ruben zou kiezen tussen AZ en Twente", aldus Bruggink. "Ik geloof heel erg in die jongen, in zijn manier van spelen. Hij heeft echt iets wat wij heel erg nodig hadden. Diepte in zijn spel, snelheid. Sterk stoïcijns karakter ook. We hebben veel tijd in hem gestopt."

Bruggink reed twee keer naar het Limburgse Meerssen voor een ontmoeting met de familie Van Bommel. "Was hartstikke leuk, vader Mark ken ik natuurlijk heel goed. Voor mijn gevoel hebben we alles gedaan om Ruben binnen te halen, maar het was niet genoeg. Misschien hadden we op financieel vlak nog verder moeten gaan. Ik had hem heel graag gehad. En ik denk dat hij hier heel erg had gepast."

Van Bommel gaf uiteindelijk voorkeur aan AZ vanwege het totaalplaatje, waaronder een betere trainingsaccommodatie. "Dat snap ik. En stel dat hij niet meteen aan de bak zou komen, dan kon hij altijd nog spelen in de Keuken Kampioen Divisie, in een goed elftal met talenten. Hebben wij ook niet. Mensen zijn snel geneigd Twente en AZ ongeveer gelijkwaardig in te schatten, omdat we op de ranglijst een beetje bij elkaar in de buurt staan, maar achter de schermen is het verschil nog aanzienlijk", besluit Bruggink.