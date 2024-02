Perez onder de indruk tijdens AZ - Feyenoord: ‘Niet normaal, echt impressive’

Kenneth Perez heeft zondag met bewondering zitten kijken naar Ruben van Bommel tijdens de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord (0-1). De analist was onder de indruk van de thuisploeg en licht tijdens Dit was het Weekend van ESPN Ruben van Bommel uit, die volgens Perez 'niet normaal' snel is.

Het duel tussen de nummers twee en vier van de Eredivisie had een ander verloop dan menig voetbalkijker had verwacht. Feyenoord opende nog wel vroeg de score, maar over de gehele wedstrijd was AZ de beter spelende ploeg.

En dat terwijl de Alkmaarders de laatste tijd niet in goede vorm verkeren. Voor het duel met Feyenoord had AZ al vier Eredivisie-wedstrijden op rij niet gewonnen. Twee keer werd er verloren, tweemaal speelden ze gelijk.

Tegen Feyenoord werd er dus weer niet gewonnen, maar de ploeg van trainer Maarten Martens maakte wel grote indruk op de aanwezige analisten bij Dit Was Het Weekend. Onder meer Van Bommel kon op complimenten rekenen.

"Hij is snel hè, die van Bommel?", snijdt presentator Milan van Dongen het onderwerp aan. "Niet normaal. Eerlijk, ik wist niet dat hij zó snel was", reageert Perez vol lof.

"Maar hoe hij wegsprintte bij Lutsharel Geertruida, ook echt een snelle speler, dat was echt impressive", aldus de Deense analist.

Een fragment uit de 29ste minuut van het duel tussen AZ en Feyenoord wordt vervolgens afgespeeld, waarin een voorzet van Van Bommel Eredivisie-topscorer Vangelis Pavlidis bereikt. De Griek kopte naast, maar de pass van de linksbuiten had een beter lot verdiend volgens Perez. "Echt een hele goede bal dit."

