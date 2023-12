Brian Brobbey wijst zijn beste trainer bij Ajax aan: ‘Hij was heel duidelijk’

Brian Brobbey heeft bij Ajax het meest geleerd van Erik ten Hag, zo onthult de aanvaller deze week in een uitgebreid interview met Voetbal International. De pas 21-jarige spits kijkt er overigens van op dat hij inmiddels al vijf trainers heeft gehad bij de Amsterdamse club.

"Ik zou zeggen dat ik het meest heb geleerd van Erik ten Hag en Mitchell van der Gaag. Maar die waren voor dit jaar al weg natuurlijk. Van John Heitinga heb ik in de jeugd ook wel veel geleerd", deelt Brobbey tevens complimenten uit aan de trainer die afgelopen seizoen enkele maanden voor de groep stond bij Ajax.

Brobbey raakte in Amsterdam met name onder de indruk van de manier van werken van Ten Hag. "Ik heb heel veel van hem geleerd. Ik was heel vaak met hem bezig, met Van der Gaag ook. Heel veel. Wat ik moet doen: druk zetten, dat soort dingen. Hij was heel duidelijk, Erik."

Voor Brobbey kan 2024 een heel mooi jaar worden, want de kans is zeker aanwezig dat Ronald Koeman hem meeneemt naar het EK. De bondscoach was laatst juist kritisch over de manier van aannemen en het afwerken van Brobbey. De trainer en de spits hebben daar inmiddels een goed gesprek over gevoerd.

"Dat was prima. We hebben allebei gezegd wat we wilden zeggen. Hij vertelde dat hij vond dat ik me goed ontwikkel, dat was mooi om te horen", aldus de aanvaller van Ajax, die in oktober debuteerde in Oranje in de met 0-1 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland.

Brobbey is dus in beeld bij Koeman en hoopt natuurlijk op een plaatsje in de definitieve EK-selectie. "Ja, dat is natuurlijk een belangrijk doel. Ik ga ervan uit, als ik zo door blijf gaan, dat ik erbij zit. Dat zou heel mooi zijn, maar dan moet ik wel hard blijven werken."

De nog jonge aanvaller weet wat hem te wachten staat in aanloop naar de eindronde in Duitsland. "Belangrijk zijn voor de ploeg, voor Ajax en het Nederlands elftal, dat is mijn doelstelling. Simpel: ik moet gewoon scoren."

