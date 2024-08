Bram van Polen plots op ramkoers met PEC Zwolle: ‘Ik voel me ongewenst’

Bram van Polen heeft nog altijd geen akkoord bereikt met PEC Zwolle over een nieuwe functie, zo laat de oud-rechtsback weten in Voetbalpraat op ESPN. Van Polen heeft weinig vertrouwen meer in een goede afloop.

Van Polen zette enkele maanden geleden een punt achter zijn loopbaan en zou doorgaan in een managementrol bij PEC. "Het gaat niet zo heel goed bij PEC moet ik eerlijk zeggen", onthult de oud-verdediger op tv.

"Het idee was dat ik een soort van traineeship in zou gaan. Inhoudelijk zijn we het er wel over eens, maar we komen er contractueel niet echt uit."

Er is een verschil van inzicht ontstaan in de onderhandelingen. "We zouden een marktconform salaris afspreken voor een kantoormedewerker, maar ik vind wel dat ik bepaalde rechten heb opgebouwd. Zij zien dat anders. Die rechten zitten hem bijvoorbeeld in een transitievergoeding. Nou ja, dat wordt een ingewikkeld verhaal en ik kan er ook niet te diep op ingaan."

Volgen Van Polen gaat het niet om een groot bedrag. "Ik vind dat ik recht heb op iets en zij niet. Ik ben zeker akkoord met een kantoorsalaris. Ik ben ook niet iemand die het onderste uit de kan zou halen."

Van Polen heeft het er zwaar mee. "Ik had dinsdag voor het eerst dat ik dacht: ik zie er tegenop om naar de club te gaan."

Het zou tot een breuk kunnen komen tussen het clubicoon en PEC. "Ik voel me een soort van ongewenst. Een conflict? Ja, zo voelt het inmiddels wel." Maandag worden de onderhandelingen wel hervat. "Ik heb er een hard hoofd in als ik eerlijk ben."